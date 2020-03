Signpost biedt leerplatform WeZooz gratis aan in coronatijden: “We gaan richting 100.000 gebruikers” Peter Lanssens

20 maart 2020

14u23 0 Kortrijk Het bedrijf Signpost in Kortrijk, de grootste verdeler van ICT-materiaal aan onderwijs, stelt WeZooz Academy gratis open. “Het digitaal leerplatform is tijdens de coronacrisis een nog grotere hulp voor leerlingen en leerkrachten secundair onderwijs”, zegt zaakvoerder Arne Vandendriessche.

“We denken dat er de komende weken 100.000 ouders, leerkrachten en leerlingen les zullen volgen via WeZooz. De 2.000 professionele lesvideo’s en duizenden oefeningen zijn, conform de eindtermen voor het secundair onderwijs, een welgekomen hulp in deze moeilijke situatie. Want iedereen is het er over eens dat het leren geen drie weken, plus twee weken paasvakantie, mag stilvallen”, aldus Vandendriessche. Een abonnement op WeZooz kost normaal 155 euro per jaar. Nu is dat dus gratis, zo lang de coronacrisis duurt. Signpost sloot hierover een akkoord met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), het departement onderwijs en Microsoft.