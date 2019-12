Sien vecht al tien jaar tegen lyme: “Vriendinnen houden loop-, eet- en danstreffen om mijn strijd tegen ziekte te ondersteunen” Peter Lanssens

05 december 2019

11u54 34 Kortrijk 28 oud-leidsters van de chiromeisjes in Bissegem houden op vrijdag 6 december het loop-, eet- en danstreffen Friends For Lyme in en rond jeugdherberg Groeninghe in Kortrijk. Ze doen dat om Sien Deleu (28) uit Rollegem een hart onder de riem te steken en vzw Time For Lyme te steunen. Sien vecht al tien jaar tegen de ingrijpende ziekte. “Ik heb vaak weinig energie, maar stap altijd met een glimlach door het leven. Dit initiatief geeft me extra moed om te blijven gaan”, vertelt Sien.

Het enthousiasme straalt ervan af bij de 28 vriendinnen, om van Friends For Lyme een succes te maken. Ze gaan er vol voor. Want ze zien Sien graag. “We kunnen al jaren ons hart luchten bij Sien. We doen nu met plezier iets terug”, vertellen ze. “We beseffen hoe moeilijk Sien het heeft. We staan met zijn allen achter haar.”

Ik ben al veel positiever dan enkele jaren geleden. Van het moment ik de deur uit ga, tover ik een glimlach op mijn gezicht en leef ik zo normaal mogelijk. Crashen doe ik thuis wel. Sien Deleu

Amper recupereren

Sien liep lyme wellicht na een tekenbeet op, toen ze 6 jaar was. De ziekte sluimerde lang. Zo’n tien jaar geleden doken de eerste symptomen op. Genezen is niet evident omdat ze pas in een vergevorderd stadium de diagnose kreeg. “Weinig energie hebben, amper recupereren, veel pijn lijden, concentratieproblemen, vermoeide spieren, het is niet makkelijk”, vertelt Sien. “De ziekte is niet erkend, terwijl er ook geen sluitende behandeling is. Ik krijg wel medicatie via infusen. Ik heb verder mijn voeding aangepast. Ik vermijd gluten en dierlijke melkproducten en beperk suikers. Ik ben stabieler dan vroeger, maar ik ben er nog niet. Zo kan ik niet werken, wat ik nochtans graag zou doen. Toch ben ik al veel positiever dan enkele jaren geleden. Van het moment ik de deur uit ga, tover ik een glimlach op mijn gezicht en leef ik zo normaal mogelijk. Crashen doe ik thuis wel.”

Emotioneel

De chirovriendinnen brachten Sien eind augustus op het huwelijksfeest van een oud-leidster op de hoogte van Friends For Lyme. Ze omringden haar tijdens de receptie en gaven haar een envelop met briefjes in, waarop telkens een zin stond. Toen ze alle zinnen voorlas, begreep Sien wat er stond te gebeuren. “Ik reageerde heel emotioneel op hun initiatief. Want het betekent veel voor mij”, vertelt Sien. “Het voelt goed, dat ze achter mij staan. Het is een vangnet. Het geeft me moed om te blijven gaan.” De opbrengst van het loop-, eet- en danstreffen gaat naar Time For Lyme. “Die vzw is een aanspreekpunt voor mensen met lyme”, zegt Sien. “We kunnen er onze problemen bespreken en we krijgen tips over hoe we met onze ziekte moeten omgaan. Zo organiseert de vzw vaak praatgroepen. En Time For Lyme financiert ook onderzoek naar lyme.”

Foodtruckfestival

Friends For Lyme omvat drie luiken. Je kan vrijdag tussen 18 en 20 uur 5 of 10 kilometer (twee rondjes) lopen, in de buurt van het Van Raemdonckpark en Kapel ter Bede. Met start en aankomst in jeugdherberg Groeninghe in de Passionistenlaan. Gratis douche, de mogelijkheid om je gerief veilig op te bergen én als cadeau een goodiebag vol leuke spulletjes inbegrepen. Lopen kost 10 euro in voorverkoop of 12 euro aan de deur. Er is op het binnenplein van Groeninghe van 18 tot 22 uur een gratis toegankelijk foodtruckfestival, met vier eetstandjes. Hapjes, drankjes, kinderanimatie, het belooft er gezellig te worden.

2KG Hoofdvlees

Van 22 uur tot in de late uurtjes is er een fuif in de jeugdherberg met optredens van dj’s Fragil ft. Maddis, 2KG Hoofdvlees en Bonnes Muziekcarrousel. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. De fuif kan tot 250 bezoekers aan. Wie én wil lopen én wil fuiven, betaalt voor een combiticket 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Info staat op de Facebookpagina: klik hier. “We zitten al aan 80 lopers en 140 fuivers, het begint los te komen”, vertellen de vriendinnen. Tickets bestellen en/of een gift doen kan je op volgende site: klik hier.

Friends For Lyme en Walk For Lyme moeten samen tot 10.000 euro voor Time For Lyme kunnen opbrengen. Sien Deleu

Walk For Lyme

Ook Guido Deleu, de papa van Sien, doet mee. Hij organiseert voor de vijfde keer Walk For Lyme, op zaterdag 14 en zondag 15 december tussen 8 en 18 uur. Je kan met start en aankomst aan vzw Jongerenatelier De Pontforthoeve op Sint-Anna 10 in Kortrijk kiezen tussen 4, 6, 8, 12, 15, 18 en 21 kilometer. Deelnemen kost 3 euro. “Friends For Lyme en Walk For Lyme moeten samen tot 10.000 euro voor Time For Lyme kunnen opbrengen”, besluit een hoopvolle Sien Deleu. Info over het goed doel: www.timeforlyme.eu.