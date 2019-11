Sien (24) verkozen tot provinciaal voorzitter van Jong CD&V Peter Lanssens

20 november 2019

08u15 0 Kortrijk Sien Vandevelde (24) uit Kortrijk, dochter van Wim Vandevelde en Franceska Verhenne, is de nieuwe voorzitter van Jong CD&V in West-Vlaanderen. Ze kreeg maandag 92,54 procent van de stemmen achter zich. Ze volgt Arne De Brabandere op. Hij is nu woordvoerder van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Sien wil sterk inzetten op een goeie samenwerking tussen de jongerenafdelingen en geledingen in onze provincie. “Ik heb er veel goesting in en ben klaar om me te smijten”, vertelt Sien, die ook parlementair medewerker is van Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt Vanryckeghem uit Waregem. “Er is veel talent in de sterke jongerenwerking in West-Vlaanderen. Ik wil de werking graag verder uitbouwen, begeleiden en ondersteunen.” Sien scoorde in 2018 prima tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk, met 831 stemmen als nieuwkomer.