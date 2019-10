Siegfried (60) wint wedstrijd met straffe foto van Guldenspoorpad, onder brug van R8 Peter Lanssens

22 oktober 2019

16u03 0 Kortrijk Siegfried Desmet (60) uit Kortrijk wint de wedstrijd #fotoshootkortrijk19, uitgeschreven door de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk. Er waren 71 deelnemers, goed voor 220 inzendingen.

De winnende foto ‘Kortrijk in snelheid genomen’ toont de fietssnelweg Guldenspoorpad, onder de brug van de ring rond Kortrijk (R8). Waar op de brugpijlers met graffiti in het knalrood letters zijn aangebracht, die samen het woord Kortrijk vormen. “De foto is op statief genomen, ik ben speciaal met mijn fiets tot daar gereden”, vertelt Siegfried, die bij staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem werkt. “Ik koos voor een foto in zwart-wit. Want door te vereenvoudigen, komt de essentie meer naar voor. En let je net nog meer op de details bij het bekijken van de foto”, aldus Siegfried Desmet. Hij wint 500 euro aan Kortrijkse cadeaubonnen. Het zilver gaat naar Winter Van Rafelghem. Het brons is, er was een ex-aequo voor de derde plaats, voor Esli Gaeremijn en Pascal Buysse. Dieter Meyns, ook gekend als zanger ‘Minx’ van rockband Flatcat, wint de publieksprijs. “Het niveau van de wedstrijd was top, de kwaliteit van de foto’s was heel hoog”, stelde schepen van Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) op de prijsuitreiking. De uitreiking was maandagavond in de Beatrijszaal in het historisch stadhuis op de Grote Markt, in aanwezigheid van twintig finalisten.