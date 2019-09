Show verzoent klassiek ballet met elektronische muziek: “Wereldprimeur” Hooggespannen verwachtingen voor unieke voorstelling Parallel in schouwburg Peter Lanssens

11 september 2019

12u48 11 Kortrijk De theaterzaal van de stadsschouwburg in Kortrijk vormt komende zaterdag het decor voor een unieke show, wellicht zelfs een wereldprimeur. De show Parallel smelt live elektronische muziek met klassiek ballet samen. Twee werelden die mijlenver van elkaar liggen, maar nu toch verzoend worden door componist Dimitri Andreas (39) uit Marke en choreografe Agnieszka Romek (39) uit Kortrijk. “Niemand deed het ons ooit voor. We nemen het publiek mee op avontuur”, vertellen ze.

De lat ligt hoog voor Parallel. Dimitri Andreas, niet te verwarren met Dimitri Vegas, is een van de meest essentiële dj-producers in ons land. Hij staat op alle grote festivals zoals Tomorrowland, I Love Techno en Dour en speelde al over de hele wereld. De Markenaar weet hoe hij een menigte in vuur en vlam zet. Maar draaien voor een zittend publiek in een theaterzaal en dat ook nog eens in combinatie met klassiek ballet, is een uniek gegeven.

We gaan verbazen met finesse. Wat voor een rustig publiek in een stille ruimte belangrijker is dan het gedreun in een club. Dimitri Andreas

Emotioneel en melodieus

“Ik breng er verhalende, emotionele en melodieuze elektronische muziek, wat ik in clubs niet doe”, zegt Dimitri Andreas. “Ik omschrijf het als sfeervolle filmische tribal house. We gaan verbazen met finesse, wat voor een rustig publiek in een stille ruimte belangrijker is dan het gedreun in een club. Wat we met Parallel willen aantonen? Dat ook niet evidente zaken kunnen werken. Zoek niet altijd de clichés op, maar durf je grenzen aftasten. Neem risico. Dat geeft voldoening, als het lukt. De show toont dat we meer zijn dan één persoon met één identiteit. Het laat je nadenken over hoe je in het leven staat en het toont de schoonheid van een bijzondere samenwerking.”

Elektronische muziek heeft een compleet andere code dan klassieke muziek. Heel moeilijk in te studeren, voor de dansers. Agnieszka Romek

Heel moeilijk in te studeren

Klassiek ballet is een specialiteit van choreografe Agnieszka Romek, die barst van het talent. “Maar klassiek ballet op elektronische muziek brengen is een hele uitdaging”, vertelt ze. “Zo heeft elektronische muziek een compleet andere code dan klassieke muziek. Heel moeilijk om in te studeren, voor de dansers. Het is ook voor de dansers een primeur trouwens. Ze hebben eerst rustig de tijd genomen om de muziek van Dimitri Andreas te leren kennen en aan te voelen. We vinden het fantastisch dat ballet- en technoliefhebbers straks gewoon naast elkaar zullen zitten in de grote theaterzaal, voor een avontuur van een uur en tien minuten. Zo krijg je ook eens ander volk hier in huis. We voelen zelf enorm de hooggespannen verwachtingen. Maar wees gerust: we gaan iets brengen dat nog nooit iemand gezien of gehoord heeft. De voorstelling wordt trouwens gefilmd. Want we willen dat heel de wereld via onze netwerken te weten komt wat we gedaan hebben met Parallel. Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn om het later nog eens te brengen op een volgende editie van Tomorrowland of waarom niet op een volgende editie van Bos! Festival in Gullegem”, aldus Agnieszka (Agi) Romek. En ere wie ere toekomt: het was Dieter Vanhalst die Dimitri Andreas en Agi Romek samenbracht. De Kortrijkzaan kent beide werelden.

Afterparty

Verder speciaal: na de voorstelling in de grote theaterzaal, die om 20 uur start, is er een afterparty in het Arenatheater. Met muziek van JayDee, de dj die vooral van zijn househit Plastic Dreams bekend is. Wie Parallel niet wil missen op zaterdag 14 september, rept zich best, want goed driekwart van de 700 kaarten zijn al verkocht. Tickets kosten 20 euro. Alle verdere info staat op www.parallelballet.be of op de Facebookpagina Parallel.