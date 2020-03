Shoppingcentra K en Ring Shopping blijven open: “We nemen wel maatregelen” Peter Lanssens

13 maart 2020

14u52 20 Kortrijk De winkelcentra K in Kortrijk en Ring Shopping blijven open. De beheerders volgen wél nauwgezet de maatregelen van de federale overheid op. Om mee de verspreiding van het coronavirus of Covid-19 tegen te gaan.

Alle horecazaken in beide winkelcentra sluiten, tot en met 3 april. Alle non-food handelszaken sluiten enkel en alleen tijdens het weekend, eveneens in de periode tot en met 3 april. Alle handelszaken blijven tijdens weekdagen open. En alle winkels die ook essentiële diensten leveren, zoals apothekers en voedingswinkels, blijven ook tijdens het weekend open. Dat is ook zo voor take away voedingszaken. Er worden trouwens al enkele weken de noodzakelijke voorzorgen genomen. “Zo zijn er voldoende handgels en zakdoekjes voorzien. En wordt er extra schoongemaakt door de poetsteams”, zegt Axel Ceusters, COO van beheerder Ceusters van K in Kortrijk. “De deuren in de winkelcentra gaan ook automatisch open. Terwijl er voldoende ruimte is om genoeg afstand te nemen van elkaar. De klanten blijven dus ook de komende weken zeker welkom.”