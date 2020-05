Shoppen in Kortrijk na de lockdown: “Winkelstraten krijgen toegangspoorten en looplijnen en er komen wachtzones voor handelszaken” Peter Lanssens

05 mei 2020

10u45 88 Kortrijk Shoppen in Kortrijk wordt helemaal anders vanaf volgende week, als de handelszaken weer hun deuren mogen openen. Het winkelwandelgebied krijgt door stewards bemande toegangspoorten, waar er handgel ter beschikking zal zijn om je handen te ontsmetten. Er komen ook verplicht te volgen looplijnen in de winkelstraten. Zodat shoppers niet kriskras door elkaar beginnen te lopen. Voor de winkels zelf komen er wachtzones, waar shoppers altijd anderhalve meter uit elkaar blijven. De politie zet coronapatrouilles in, om na te gaan of iedereen de regels volgt.

Het actieplan veilig winkelen focust vooral op het winkelwandelgebied. “Want daar bevindt zich de overgrote meerderheid van de retailers. En daar verwachten we het grootste aantal shoppers”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We proberen een evenwicht te vinden tussen de gezondheid van iedereen garanderen en het winkelwandelgebied voor iedereen toegankelijk houden. Zodat de handelaars hun commerce kunnen doen draaien.”

Nadars

De acht toegangen tot het winkelwandelgebied krijgen nadars en waar mogelijk een stadstent, met telkens een in- en uitgang. Elke winkelstraat binnen het gebied krijgt looplijnen. Waar je precies moet wandelen, wordt aan elke toegangspoort op een drager uitgelegd. Looplijnen worden op straat ook met grote stickers in de vorm van een pijl aangeduid. “We laten het wandelverkeer overal in beide richtingen toe”, zegt Arne Vandendriessche. “We overwogen het invoeren van eenrichtingsverkeer. Maar dat bemoeilijkt de communicatie naar bezoekers toe en kan een stroom veroorzaken die andere straten net onder druk zet. Enkele straten zoals de Korte Steenstraat richting Grote Markt en net buiten het winkelwandelgebied ook de Doorniksestraat tussen Vlasmarkt en Grote Markt worden extra opgevolgd. Die zijn aan de smalle kant en kunnen we indien nodig met nadars afbakenen.”

Fietsers welkom

“Fietsers zijn welkom, maar volgen ook de regels en het circulatieplan. Ze steken wandelaars niet voorbij en stappen af indien het te druk is. Een fietsverbod in het winkelwandelgebied kan enkel indien we vaststellen dat fietsers problemen opleveren. Maar we opteren om dat in eerste instantie niet te doen.”

“Elke winkel die opent krijgt een door nadars afgebakende wachtzone. Stickers op de grond wijzen wachtenden er op dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. Je zal als shopper duidelijk het onderscheid zien tussen wacht- en loopzones. In straten die niet breed genoeg zijn voor én wachtzones én looplijnen, zoals in de Grijze-Zustersstraat, brengen we enkel stickers aan om de mensen ook daar op de social distancing te wijzen.”

250 euro boete

Wie de regels niet volgt tijdens het shoppen, riskeert een boete van 250 euro. De stewards aan de toegangspoorten hebben een rechtstreekse lijn met coronapatrouilles van de politie. De politie patrouilleert altijd in het winkelwandelgebied. Tijdens weekends worden er twee ploegen ingezet. De politie gebruikt ook het cameranetwerk om eventuele problemen meteen op te merken en te monitoren hoeveel volk er in de straten aanwezig is. Handelaars en passanten die problemen opmerken, melden die op het nummer 1701.

Ook straten die niet in het winkelwandelgebied liggen, maar zich wel in de onmiddellijke omgeving bevinden, krijgen stickers die aan de mensen vragen om 1,5 meter afstand te houden. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn in de Doorniksestraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Leiestraat. Andere commerciële plaatsen zoals Overleie, de Doorniksewijk, bouwcentrum Pottelberg en in de deelgemeenten krijgen ook alle communicatiemiddelen.

Weer betalend parkeren

Gratis straatparkeren is voorbij, vanaf maandag 11 mei. De parkeerwachters van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) controleren vanaf volgende week weer. “11 mei is de datum waarop alle centrumsteden terug opstarten met de handhaving parkeren. Dat hebben we samen afgesproken. Er zal in Kortrijk wel minstens een week een gedoogperiode met flyers zijn”, zegt schepen van Mobiliteit en Parko-voorzitter Axel Weydts (sp.a). “Die periode kan indien nodig verlengd worden. We doen het zo omdat we niet willen dat mensen voor verrassingen komen te staan. Het gedoogbeleid geldt natuurlijk wel niet voor fout parkeren op voet- of fietspaden en dergelijke meer.”

In de ondergrondse parkings Veemarkt, K in Kortrijk, Houtmarkt en Schouwburg komen affiches om er de mensen op te wijzen ook daar de social distancing regels te respecteren. Er wordt gevraagd om indien mogelijk liften te vermijden en trappen te gebruiken. Als er te veel volk is, kan Parko de parkings tijdelijk als volzet signaleren om de instroom van bezoekers te kunnen beheersen.

Tips en tricks

Tot slot: handelaars die tips en tricks nodig hebben om hun zaak op een veilige manier weer op starten, vinden die op de site van Onderneem in Kortrijk (OIK). Eerder lijstte ook marketingstrateeg Kurt Ostyn al tips op. Wie die tips nog een keer wil (her)lezen, kan dat doen door hier te klikken.