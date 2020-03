Shishabar Carrément negeert

verplichte sluiting en krijgt pv Peter Lanssens

15 maart 2020

10u30 0

Alle horecazaken moeten tot en met vrijdag 3 april dicht, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Alles wordt goed opgevolgd in Kortrijk. We hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag één zaak moeten laten sluiten, die toch nog open was”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Het ging om shishabar Carrément in de Papenstraat. De politie maakte een pv op. Zaterdag was er vooral bij kapperszaken en carwashes verwarring. Die moesten ook dicht. Meer informatie vind je op de website.