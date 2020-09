Shari Bossuyt tevreden na BK in Anzegem: “Door sprong naar Kopecky en D’hoore was ik zeker van plaats drie én beloftentitel” Hans Fruyt

22 september 2020

16u17 0 Kortrijk Knappe move van Shari Bossuyt in de finale van het BK voor vrouwen in Anzegem. Tijdens de laatste doortocht op Tiegemberg snelde de Bellegemse belofte in een ruk naar Lotte Kopecky en Jolien D’hoore. Het leverde de twintigjarige Bossuyt brons op én de Belgische wegtitel bij de beloften.

Kort na de start namen de rensters van het Lotto-Soudal Ladies Team het BK in handen. Een vroege vlucht, zoals vorig jaar in Gent, werd op die manier vermeden. Meteen werd de grote schifting doorgevoerd. Na de eerste ronde kwamen nog hooguit veertig rensters in aanmerking voor de zege. Bossuyt toonde zich een eerste keer, toen ze met Kopecky, D’hoore, Valerie Demey, Marthe Truyen, Sanne Cant en Saartje Vandenbroucke naar de ontsnapte Annelies Dom – de gewezen nationaal kampioene ging in de eerste koershelft alleen vooroprijden – reed. De tweedejaarsbelofte ging nadien ook mee met D’hoore, Kopecky en Demey, maar de hele groep keerde terug. Met nog vijftig kilometer te gaan gooide Kopecky iedereen, op D’hoore na, uit het wiel. Het duo nam tot bijna een minuut, maar toen Kopecky 27 kilometer voor de finish D’hoore probeerde af te gooien stokte de samenwerking.

Even gedacht aan titel bij elite

Even naderde het peloton tot op twintig meter, maar Kopecky demarreerde op Tiegemberg, D’hoore klampte aan en de voorsprong groeide weer tot veertig seconden. In de slotronde kon Bossuyt toch het gaatje op het duo dichten. “Tijdens de laatste doortocht op Tiegemberg speelde ik alles of niets”, verduidelijkt Bossuyt haar sprong naar de spits van de titelstrijd. “Nadat ik aanpikte, heb ik geprobeerd het tempo in de kopgroep zo hoog mogelijk te houden. Als we voorop konden blijven was ik helemaal zeker van de titel bij de beloften én van de derde plaats bij de elites.”

“Even heb ik aan de titel bij de elites gedacht. Ook al weet ik heel goed dat Lotte en Jolien nog altijd een stuk sterker zijn dan mij”, stelt Bossuyt. “Op ongeveer één kilometer van de streep probeerde ik Jolien en Lotte te verrassen, maar er zat niet veel meer op mijn benen. Ik stak veel energie in de sprong naar voren. Lotte en Jolien zaten snel weer aan mijn wiel. In de laatste rechte lijn speelde ik niet meer mee voor de winst.”