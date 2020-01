Sfeergroep van KV Kortrijk houdt pokertornooi: “Opbrengst gaat naar werking” Peter Lanssens

09 januari 2020

14u47 6 Kortrijk United 19, de sfeergroep van KV Kortrijk, houdt op zaterdag 11 januari voor de vierde keer een pokertornooi. “De opbrengst zal gebruikt worden om te investeren in feestmateriaal zoals vlaggen, tifo’s en sfeeracties”, zegt Giovanny Saelens. Wie deelneemt, kan heel wat moois winnen zoals horloges van Garmin, drankmanden en aan KVK gerelateerde prijzen.

De vorige drie edities van het pokertornooi waren in het Guldensporenstadion, maar deze keer wordt er uitgeweken naar jeugdcentrum Tranzit op het Nelson Mandelaplein op Weide. “Omdat die zaal ons toelaat om een nog betere setting te creëren”, vertelt Giovanny Saelens. “We plaatsen echte pokertafels. Nieuw dit jaar is dat er aan elke tafel een croupier zal zitten om alles in goeie banen te leiden. Zowel beginnende als ervaren pokerspelers zijn welkom om hun geluk te beproeven.” Het tornooi start zaterdag vanaf 14 uur, late beslissers kunnen ter plaatse tot uiterlijk 17 uur inschrijven. Deelnemen kost 10 euro voor leden van United 19 en 15 euro voor niet-leden. Wie vroeg uitgeschakeld wordt, kan vanaf 18 uur op een kleiner ‘side event’ terecht. Meer info over het pokertornooi staat op de Facebookpagina van het evenement: klik hier.