Seventies Bar sluit definitief de deuren Peter Lanssens

15 juni 2020

13u43 0 Kortrijk De Onze-Lieve-Vrouwestraat in het historisch hart van Kortrijk had er sinds oktober 2019 met Seventies Bar een nieuwe horecazaak bij. Je kon er van craftbieren en wereldwijnen proeven, in een interieur uit de jaren zeventig. Maar nu valt het doek over Seventies Bar.

“Ik werk al zes dagen op zeven”, zegt uitbater Dieter Vandeputte (34), die ook de verantwoordelijke is van het Square Hotel in de Groeningestraat. “Die combinatie is te moeilijk voor een nieuw en vast 3-6-9-huurcontract, wat Seventies Bar betreft. Het is heel jammer, maar het was vooral erg leuk om Seventies Bar te runnen”, aldus Dieter Vandeputte. Hij huurde het pand eerst via Kortrijk Zaait. Maar dat huurcontract liep ten einde. Het stedelijk initiatief Kortrijk Zaait zet lege panden in de binnenstad om in kansen door die samen met de eigenaars aan aantrekkelijke huurprijzen bij jonge ondernemers en starters aan te bieden.