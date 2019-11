Serviceclubs slaan handen in elkaar met warmste gin van Kortrijk: “50.000 euro naar vijf goeie doelen” Peter Lanssens

15 november 2019

11u57 0 Kortrijk De vier serviceclubs Lions Kortrijk, Leie, Mercurius en Buda en de Kortrijkse Leo Club bundelen de krachten met de warmste gin van Kortrijk. De opbrengst van de verkoop van de 1302 gin, een premium papavergin met een zachte toets van irisbloem die overgaat naar frisse citrusvruchten, gaat naar vijf goeie doelen. “We rekenen op 50.000 euro opbrengst”, zeggen de initiatiefnemers.

De opbrengst gaat deels naar Ontrafel. Dat is een begeleidings- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen in het Begijnhof. Ook het Jongerenatelier is er bij als goed doel. Waar jongeren uit het deeltijds onderwijs werkervaring opdoen. Zitten eveneens mee in het bad: behandelingscentrum voor druggebruikers Kompas, studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol voor kwetsbare gezinnen en De Kier, waar onder meer jongeren in armoede geholpen worden. Er zijn 2.000 flessen van de 1302. De gin wordt verder gekenmerkt door een divers smaakprofiel en een aangename afdronk. Een fles kost 40 euro. 1302 gin bestellen: stuur een mail naar warmstegin1302@gmail.com. De gin wordt ook in het Warmste Pand op de tweede verdieping van het winkelcentrum K verkocht. Dat is vanaf 27 november op woensdag van 14 tot 19 uur, op vrijdag van 16 tot 20 uur, op zaterdag van 11 tot 19 uur en op alle koopzondagen tot 22 december. Het beperkt beschikbare collectors item is een initiatief kaderend in De Warmste Week op Studio Brussel, live in Kortrijk vanaf 18 december.