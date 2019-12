Sergio Herman maakt en serveert frietjes met stoverij: “Opbrengst naar Expertisecentrum Dementie Vlaanderen” Peter Lanssens

20 december 2019

14u20 16 Kortrijk Verrassing in Safari Studios in de Magdalenastraat in Kortrijk, de uitvalsbasis van elektrorockband Goose. Sergio Herman maakte er frietjes met stoverij, verschillende mayonaises en lekkere salade met mosterdvinaigrette.

“En ik voegde er nog wat zwarte truffel aan toe”, vertelde de sterrenchef. “Om de gasten hier extra in de watten te leggen, zeker in deze feestmaand.” De meeste genodigden bakten eerder zelf frietjes voor het goeie doel, in het kader van De Warmste Week. “We keken in onze database met 15.000 acties en belden die mensen op”, zegt StuBru-presentator Stijn Vlaeminck. “Omdat we nog vier plaatsen over hadden aan tafel, werd er vrijdagochtend nog een sms-actie gelanceerd. Wie een sms’je met daarop ‘Sergio’ stuurde, maakte kans om er bij te zijn. We kregen vele honderden sms’jes. Uiteindelijk konden er hier op deze unieke plaats alles samen 17 gasten smullen van de frietjes met stoverij. De opbrengst van de sms-actie gaat naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen”, aldus presentator Stijn Vlaeminck. De keuze van ondernemer Sergio Herman voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen heeft een reden. Zijn vader Ronnie Herman (69) overleed begin mei 2017 in het Nederlandse Aardenburg. Ronnie Herman leed twaalf jaar aan de ziekte van Alzheimer.