Séna (9) speelt op trompet ‘happy birthday’ voor overgrootmoeder Marie (102) Peter Lanssens & Klaas Danneel

08 mei 2020

15u55 8 Kortrijk Marie Bosch (102) was de voorbije weken een beetje sip. De in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem woonachtige eeuwelinge had voor haar verjaardag graag haar familie dicht bij zich, maar dat mag niet in tijden van corona. Toch werd het alsnog een mooie verjaardag. Marie groette haar familie vanop afstand in een ‘babbeltent’ in de tuin van WZC Biezenheem, terwijl achterkleinzoon Séna (9) haar verraste. De jongeman speelde ‘happy birthday’ op zijn trompet, voor ‘meter Bos’.

Marie straalde dwars door haar mondmasker heen, toen haar achterkleinzoon het liedje bracht. De trotse overgrootmoeder stak haar duim op naar Séna, zoon van kleinzoon Christophe Soete (46) en Vicky Joly (44) uit Izegem. Ook de andere bewoners keken toe, vanop de terrassen van Biezenheem. De aanwezigen zongen stilletjes ‘happy birthday’ mee. “De bedoeling was om nu zaterdag met de familie een feestje te organiseren voor ‘meter Bos’, hier even verderop bij haar dochter Chantal Despriet in de Kerkvoetweg in Bissegem”, zegt Christophe Soete. “Maar dat kan nu natuurlijk niet. Omdat ‘meter Bos’ al twee maanden alleen zit, wilde Séna haar verrassen door trompet te spelen. Séna heeft dat heel goed gedaan. Mijn zoon speelt graag trompet. Ook het liedje ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy heeft hij ondertussen al goed onder de knie.”

Spaanse griep

Naaister Marie (102), weduwe van Maurits Despriet, had jarenlang een winkeltje op Bissegemplaats. Ze bewerkte allerlei kleren. Marie en Maurits kregen twee zonen en twee dochters. De oudste zoon overleed op 52-jarige leeftijd. Marie heeft tien klein- en zestien achterkleinkinderen. We wensen Marie Bosch, geboren in het jaar toen de Spaanse griep pandemie begon en nu maakt ze ook de Covid-19-pandemie mee, nog veel gelukkige jaren toe.



