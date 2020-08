Sekswerkers gaan noodgedwongen terug aan de slag: “Niet omdat het veilig is, maar omdat er geen premies meer zijn”

Kortrijk

“De overheid geeft ons geen hinderpremies meer, mevrouw. Dus het móet wel, ook al kunnen we onze job niet op een veilige manier beoefenen. Maar men legt andere sectoren dan wel strenge maatregelen op. Dat is hypocriet.” Vol vragen en onzekerheid gingen sekswerkers in juni opnieuw aan de slag. Omdat de rekeningen moeten betaald worden na de lockdown. Wij vonden mensen die wilden getuigen. Marie (59), Nathalie (45), het koppel Steven en Dana. En Hot Marijke, het gezicht van de sector. “Ja, onze job is een broeihaard voor corona”, stelt ze onomwonden. Een aflevering in de reeks rond seks en intimiteit in dit coronatijdperk gemist? Alle afleveringen vind je hier