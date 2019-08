Seksuele intimidatie? Permanent toegangsverbod in zwembad Weide in Kortrijk Pakket strengere maatregelen op komst om incidenten te vermijden Peter Lanssens

29 augustus 2019

17u32 5 Kortrijk Enkel de politie kon dinsdagavond vier Noord-Franse dames, die in het zwembad Weide de wildwaterbaan minutenlang blokkeerden, tot bedaren brengen. Het nieuwe incident zet de discussie over hoe de overlast aan te pakken weer helemaal op de voorgrond. Vlaams Belang en N-VA dienden een wetsvoorstel voor een federaal zwembadverbod in. Beheerder Lago en de stad Kortrijk zitten ook niet stil en sleutelen momenteel aan nieuwe criteria. “Wie zich bijvoorbeeld bezondigt aan seksuele intimidatie, zal een permanent toegangsverbod krijgen”, stelt schepen Arne Vandendriessche.

Er staan nu twaalf mensen op de zwarte lijst van zwembad Lago Weide in Kortrijk. Ze mogen drie maanden niet binnen. Wat afgedwongen wordt met een sinds 22 juli actieve Safe Swim Zone. Waarbij bezoekers vanaf 12 jaar verplicht hun elektronische identiteitskaart laten controleren aan de ingang, bij de kassiersters. De Noord-Franse vrouwen die zich dinsdagavond misdroegen krijgen nu een rood licht. De acht andere eerdere overtredingen gingen over cannabis roken op de ligweide, redders herhaaldelijk niet gehoorzamen en het stelen van schoenen.

Dweilen met de kraan open

De Safe Swim Zone is een lachertje, volgens federaal parlementair en Vlaams Belang-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Vermeersch: “Drie maanden het zwembad niet meer binnen? Volgende zomer staan de daders er gewoon opnieuw. Zonder een meer kordate aanpak blijft het dus dweilen met de kraan open. Het slachtoffer is de brave Kortrijkzaan. Die zijn identiteitskaart wel eens vergeet en dan ook niet binnen mag.”

Wij dienden een wetsvoorstel in voor een federaal zwembadverbod, naar analogie met het bestaande stadionverbod. Om amokmakers via een plaatsverbod van elk zwembad en recreatiedomein in ons land te verbannen. Met strenge straffen. Wie bijvoorbeeld jonge meisjes betast in een zwembad, mag nooit meer binnen. Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)

Nationaal plaatsverbod

Wouter Vermeersch pikt het niet dat Vlaams Belang de problemen in het zwembad Weide groter zou maken dan ze zijn. “We verbloemen de problemen niet, we benoemen ze. Amper twaalf mensen op een zwarte lijst in Kortrijk is best een laag cijfer. Omdat het bijna altijd over groepjes amokmakers gaat. Wij dienden een wetsvoorstel in voor een federaal zwembadverbod, naar analogie met het bestaande stadionverbod. Om amokmakers via een plaatsverbod van elk zwembad en recreatiedomein in ons land te verbannen. Met strenge straffen. Wie bijvoorbeeld jonge meisjes betast in een zwembad, mag nooit meer binnen. Zonder er een heksenjacht van te maken. We willen enkel een meer consequente aanpak. We vroegen trouwens recent een extra gemeenteraad in Kortrijk, om er over te praten. Er werd niets mee gedaan. Niet vergeten dat er al jonge meisjes begluurd werden in het zwembad Weide. Dan toch beweren dat Vlaams Belang er leugenachtig over bericht, is een brug te ver.”

Wie steelt, krijgt een toegangsverbod van twee jaar. Wie zich aan seksuele intimidatie bezondigt, weigeren we gewoon permanent. Het is de bedoeling om de mensen die nu al op de zwarte lijst staan, trouwens ook al onder de nieuwe reglementering te laten vallen. We zijn er momenteel volop mee bezig. Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester)

Stelen? Twee jaar niet binnen

Wouter Vermeersch staat niet alleen met zijn wetsvoorstel voor een federaal zwembadverbod. Parlementair Koen Metsu van N-VA gaat er ook vol voor. Kortrijks sportschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) benadrukt dat er binnen de zwembadgroep Lago al volop aan een strengere aanpak wordt gesleuteld. “Adviseurs en juristen zijn in opdracht van Lago een reeks criteria aan het opstellen, om er ten laatste tegen volgende zomer mee aan de slag te gaan”, zegt Arne Vandendriessche. “Wie steelt in het zwembad, zal een toegangsverbod van twee jaar krijgen. En wie zich bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie bezondigt, gaan we gewoon permanent weigeren. Het is de bedoeling om de mensen die nu al op de zwarte lijst staan, trouwens ook al onder de nieuwe reglementering te laten vallen. We zijn er momenteel volop mee bezig”, aldus Arne Vandendriessche.