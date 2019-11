Seda (33) maakt droom waar met bloemenatelier op Overleie: “We leveren ook boeketjes met de fiets” Peter Lanssens

15 november 2019

12u14 0 Kortrijk Seda Virabian (33) heeft in gewezen drukkerij Decaluwe op Overleie Seda’s bloemenatelier geopend. “Ik ga er mijn passie voor bloemen delen. Het wordt een thuis waar iedereen welkom is, ook voor workshops”, zegt Seda. Uniek: ze start in het kader van het actieplan Kortrijk Fietst ook met leveringen van boeketjes met de fiets, telkens op vrijdagavond en zaterdagavond.

Sommige Kortrijkzanen kennen Seda al van haar gesmaakte pop-up zaak in koffie- en eethuis Malmo in de Diksmuidekaai. Dat hoofdstuk in haar leven is nu afgesloten. Want de tijd is rijp om op eigen benen te staan, met haar eigen Seda’s bloemenatelier in de Overleiestraat 42. “Ik voelde de voorbije twee jaar het potentieel van mijn zaak”, vertelt de mama van drie, die in de volksbuurt Overleie opgroeide en er ook woont. Haar broer Henryk nam het ontwerp en de inrichting van het atelier op zich. “Ik ben mijn klanten enorm dankbaar, ook voor de vele huwelijken die ik mag doen”, vervolgt Seda. “Mijn nieuwe atelier wordt een thuis, waar iedereen welkom is. Het is meer dan een bloemenwinkel alleen. Het is een plek waar ik mijn creativiteit en die van anderen de vrije loop zal laten gaan. Ik werk enorm op gevoel en hecht er belang aan om mijn passie via workshops over te dragen. Creatievelingen die hier zelf een workshop willen houden, zijn eveneens van harte welkom. En als extraatje zou ik graag via gezellige evenementen anderen laten kennismaken met mijn geboorteland Armenië.”

Samenwerking met handelaars

Ook opmerkelijk: Seda werkt in haar atelier samen met andere handelaars op Overleie. “Het zijn allemaal mensen die ik enorm waardeer”, zegt ze. Hebben een plekje in haar atelier: design- en interieurzaak De Beste Kamer, interieurshop voor kinderkamers MOMO – Interior for little monsters, Sabine’s kleiatelier en accessoires voor diabetespatiënten Corps Diabetique. Er is verder in het atelier een aanbod van exclusieve juwelen van Hannelore Handmade en kaartjes van Lettersenzo, telkens met gedroogde bloemen inbegrepen. Seda’s bloemenatelier is op vrijdag van 13 tot 18 uur open, op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, op zondag van 14 tot 17 uur en op andere dagen op afspraak. Info: www.sedabloemenenplanten.be en op sociale media.