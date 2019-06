Secundaire freinetschool ‘tvier start tweede graad en opent leerlabo’s: “We streven het beste onderwijs na” Peter Lanssens

13 juni 2019

12u15 0 Kortrijk De secundaire freinetschool ‘tvier in de Sint-Denijsestraat start volgend schooljaar met een tweede graad. Nieuw in die tweede graad: er zal voor de hoofdvakken op het niveau van elke leerling met leerlabo’s gewerkt worden. Er zitten nu 130 leerlingen in de eerste graad. Er zijn nog plaatsen.

‘Tvier startte twee jaar geleden. Er is vraag naar een vervolg op de eerste graad. “We zijn dan ook niet bij de pakken blijven zitten en bereiden sinds vorig jaar met een werkgroep van ouders en leerkrachten de tweede graad goed voor. Met sterk onderbouwd onderwijs dat op de laatste wetenschappelijke inzichten steunt”, zegt coördinator Jorge Cottyn. “De lat moet voor iedereen hoog. Heel wat leerlingen kiezen vanaf de tweede graad een richting als voorbereiding op verder studeren of de arbeidsmarkt. Ze verdienen het best mogelijke onderwijs.”

Nieuw leerplatform

Het team van ‘tvier zocht verder een nieuwe manier van lesgeven. Om leerlingen in die tweede graad uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Zo is het idee voor de leerlabo’s ontstaan. “Leerlingen uit aso Wetenschappen en tso Sociaal-technische wetenschappen zullen elke ochtend starten met instructielessen wiskunde, Nederlands, Frans en Engels”, legt beleidsmedewerker Maarten Devos uit. “We nemen alle instructies op video op. Zodat leerlingen ze nadien kunnen herbekijken. Er is tijdens de instructielessen tijd om zelfstandig of in niveau-groepjes de leerstof te verwerken, onder begeleiding van onze leerkrachten. Elke leerling volgt een eigen leerpad. Sterke leerlingen worden extra uitgedaagd. Jongeren die wat meer zorg nodig hebben, worden extra ondersteund. Elke leerling heeft een eigen laptop. Zodat we met onze software kunnen volgen waar iedere leerling zit in het leerproces. We zien waar ze sterk in zijn. En we geven extra uitleg bij moeilijke leerstof”, stelt Maarten Devos. “We werken in dat kader vanaf volgend schooljaar met een nieuw leerplatform”, vult Jorge Cottyn aan.

We werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Elke leerling stelt voor zichzelf doelen op en onderneemt actie om die te bereiken. Maarten Devos

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Iedere leerling krijgt een eigen coach. “Waar je elke week een gesprek mee kan hebben over hoe het gaat op school”, legt Maarten Devos uit. “We werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan. De leerlingen stellen voor zichzelf doelen op en ondernemen actie om die te bereiken. Die aanpak werkt al goed in de topsport. We gaan er nu in het onderwijs mee pionieren”, aldus Maarten Devos. Er zijn nog vrije plaatsen voor alle leerjaren in ‘tvier.

Inschrijven

Er is een inschrijfdag op zaterdag 29 juni, van 10 tot 16 uur. Vanaf 1 juli kan je inschrijven op afspraak: tel. 0496/06.77.03. Het studieaanbod omvat volgend schooljaar in de eerste graad 1A en 2A met of zonder Latijn en 1B en 2B waar leerlingen een brede waaier aan beroepsrichtingen leren kennen. De nieuwe tweede graad omvat Wetenschappen in aso, Sociaal-technische wetenschappen in tso en Zorgplekleren (Voeding-Verzorging) in bso.