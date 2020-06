Scooter knalt tegen boompje, bestuurder (42) zwaargewond AHK & KDS

23 juni 2020

22u16 4 Kortrijk Een 42-jarige bestuurder van een scooter is dinsdagavond omstreeks 20.30 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Het slachtoffer is een 42-jarige man uit Moeskroen.

De man uit Moeskroen was omstreeks 20.30 uur vanuit Aalbeke met zijn scooter op de Moeskroensesteenweg onderweg in de richting van Moeskroen toen het plots ter hoogte van de speelgoedwinkel Floribel mis ging. De man knalde met zijn scooter van het Italiaanse merk Plaggio tegen een boompje langs de weg en kwam iets verderop midden op de rijbaan ten val. De 42-jarige man werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis maar was wel bij bewustzijn. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Door de ernstige medische situatie van de man kon hij nog niet verhoord worden door de politie. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Mogelijk ging het om een stuurfout, maar de bestuurder kan ook een uitwijkmanoeuvre gedaan hebben. Door het ongeval was de Moeskroensesteenweg zo’n twee uur volledig afgesloten voor het verkeer.