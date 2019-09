Schrijnwerkbedrijf uit Heule scoort in Mechelen met inrichting stadsbib en andere: “6 miljoen euro omzet” Peter Lanssens

03 september 2019

12u57 0 Kortrijk POTTEAU Labo, een schrijnwerkbedrijf in de Zuidstraat in Heule, speelde een cruciale rol in de metamorfose van een oud kloostergebouw tot de nieuwe stadsbibliotheek Het Predikheren in Mechelen. Door er de kers op de taart te zetten met prachtig meubel- en maatwerk. Eerder deed POTTEAU Labo ook de inrichting van Kazerne Dossin en toeristisch centrum Het Schepenhuis en de scenografie van museum Hof van Busleyden. “Samen goed voor een omzet van meer dan 6 miljoen euro in Mechelen, verspreid over de laatste vijf jaar”, zegt zaakvoerder Bram Clinckemaillie.

Omdat Kortrijk vaak vergeleken wordt met Mechelen, de burgemeesters in beide steden hebben soms dezelfde opvattingen, hopen zij bij POTTEAU Labo nu ook op prachtige uitdagingen in Kortrijk zelf. “Zo kondigde de stad Kortrijk al aan dat er een kunst- en tentoonstellingssite in de Groeningeabdij (in het Begijnhofpark, red.) komt”, zegt Bram Clinckemaillie. “We hopen dat we ook onze eigen stad nog mooier kunnen maken met onze ambacht.”

Ambacht

En ambacht hebben ze bij POTTEAU Labo. Zo kwam de ervaring van de werknemers van pas in stadsbib Het Predikheren in Mechelen. Voor het aanpassen van het maatwerk aan de ruwe en door de jaren heen verweerde muren. “We hebben de modernste middelen om maatwerk uiterst nauwkeurig voor te bereiden en te produceren”, vervolgt Bram Clinckemaillie. “Door de historische schuiningen van het gebouw moesten we echter ook rekenen op de klassieke ambachtskunsten van onze mensen ter plaatse. Het Predikeren straalt door de combinatie van warm eikenhout en de ruwe authentieke muren een indrukwekkende sfeer uit. Bart Somers noemt het zijn mooiste realisatie als burgemeester van Mechelen. En bezoekers spreken over een ‘emotionele ervaring’”, aldus Bram Clinckemaillie. Schrijnwerkbedrijf (hout en metaal) POTTEAU Labo is in laboratoriummeubilair, inrichting van musea en andere interieurprojecten gespecialiseerd. In het familiebedrijf is de vijfde generatie nu aan zet.