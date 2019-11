Schrijfster Dalila Hermans vertelt in Anzegem over racisme Peter Lanssens

12 november 2019

07u17 1 Kortrijk Dalila Hermans vertelt op vrijdag 15 november over (sluipend) racisme, vanuit haar boek Black Out. De opiniemaakster en schrijfster doet dat om 20 uur in zaal Ansold in de Landergemstraat 1.

Dalila, in Rwanda geboren en hier geadopteerd en opgegroeid, vertelt in Black Out over een doodnormale jongeman. Die achter zijn computerscherm tot pester transformeert. En uiteindelijk beschuldigd wordt van de moord op een zwarte activiste. De media bestempelt hem als misdadige internettrol. Dalila Hermans analyseert wat er echt aan de hand was, met de jongeman en met zijn slachtoffer. De schrijfster gaat de confrontatie met racisme aan om de verdeeldheid of polarisatie te overstijgen en naar dialoog tussen mensen te zoeken. Het grote publiek kent haar vooral van haar deelname aan de populaire VIER-televisiequiz De Slimste Mens Ter Wereld. Een kaart kost 5 euro tot en met 20 jaar en 10 euro vanaf 21 jaar. Kaarten zijn via wereldraad@anzegem.be of tel. 056/68.82.50 en via bibinfo@anzegem.be of tel. 056/68.14.22 te krijgen.