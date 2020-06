Schouwburg Kortrijk lanceert zomerprogramma met Han Solo, NTGent en Spinrag Peter Lanssens

25 juni 2020

13u13 12 Kortrijk Schouwburg Kortrijk maakte eind vorige week de plannen bekend om de stadsschouwburg zoals in 1920 weer om te vormen tot een Schouwburg Kortrijk maakte eind vorige week de plannen bekend om de stadsschouwburg zoals in 1920 weer om te vormen tot een balzaal , waar het publiek flexibel, veilig en comfortabel in bubbels plaats kan nemen. Schouwburg Kortrijk stelt nu de eerste events van het zomerprogramma voor.

Acteur en komiek Han Solo gaat op zomertour. Hij strijkt met De Mobilhome op donderdag 27 augustus om 20.30 uur neer in het Atypisch Atelier Publiek (A.A.P.) Bolwerk in de Spinnerijstraat. Han Solo brengt er een show, waarin hij met humoristische bijdrages terugblikt op de lockdown en ook vooruit kijkt.

Stadstheater van de toekomst NTGent brengt op zaterdag 29 augustus om 20.15 uur Familie. Het aantal tickets voor dé theatervoorstelling van het jaar is beperkt, gezien er maar 150 zitplaatsen zijn in de schouwburgzaal. Een echte familie voert het drama op. Acteurs An Miller en Filip Peeters treden als echt koppel op en staan voor het eerst in hun carrière met hun twee tienerdochters Leonce en Louisa en hun honden samen op het podium.

Het kinderkunstenfestival Spinrag overzomert. Met de voorstellingen Ik wist niet dat dit dat was (4+) van 4Hoog in A.A.P. Bolwerk op zondag 5 juli, Liedjes met wortels II (5+) van Zonzo Compagnie op zondag 12 juli op het DAK van De Kreun, Dauw (6+) van ’t Nest van zaterdag 22 tot en met zondag 30 augustus in stadsgroen Marionetten, Wereld een einde van (8+) van Frieda op zondag 23 augustus op een nog te bepalen locatie en Kleine verhalen voor grote oren (3+) van Audrey Dero op zondag 30 augustus in Athena campus Heule.

De ticketverkoop start op vrijdag 26 juni om 12 uur. Voor wie interesse heeft is snel zijn de boodschap, gezien de beperkte capaciteit. Info: www.schouwburgkortrijk.be.