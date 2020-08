Schouwburg is klaar voor coronaproof seizoen Joyce Mesdag

24 augustus 2020

17u08 0 Kortrijk De Schouwburg in Kortrijk is helemaal klaar om er de komende periode, voor zolang als nodig, coronaproof voorstellingen in te organiseren. De zetels beneden werden weggehaald, en de hellende parterre werd gelijkgetrokken met het podium. Elke maand wordt het programma voor de komende maand voorgesteld. “We zien dit als een kans om mensen naar de schouwburg te halen die we anders niet bereiken”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Maandag 22 juni werd de eerste pluche stoel los gevezen en zorgvuldig verpakt. Twee dagen later waren alle zitjes zorgvuldig gestockeerd in de kelder van Schouwburg Kortrijk. De lege, hellende parterre werd gelijkgetrokken met het podium door een podiumaanbouw. Toen de Schouwburg in Kortrijk opende in 1920, was er een balzaal in ingericht. Dat de schuine parterre nu gelijkgetrokken is met het podium, brengt ons op dat vlak 100 jaar terug in de tijd.

De aanpassingswerken -amper 10.000 euro hebben die gekost- waren noodzakelijk om er de komende periode coronaproof voorstellingen in te organiseren. “Onze balzaal geeft ons de mogelijkheid om het publiek gezellig en coronaproof te laten genieten van cultuur”, zegt schepen van Cultuur Axel Rone (N-VA). “Er kunnen tafeltjes geplaatst worden zodat bubbels samenzitten maar op veilige afstand van andere bubbels. Evengoed kunnen we er een tribune in een opbouwen om zichtlijnen te verbeteren. Het publiek zal in sommige concerten rond de artiest zitten. Op andere momenten is het publiek een actieve deelnemer aan de voorstelling en wordt de balzaal omgetoverd tot een spelbord. Al die vormen van publieksopstellingen komen aan bod de komende maanden.”

Normaal kan er 800 man binnen in de Schouwburg. In deze nieuwe opstelling, en door de coronamaatregelen, zullen er dat de rest van deze maand 100 zijn. Vanaf september kunnen er 200 mensen voorstellingen bijwonen. “De meeste culturele centra werken nog altijd met een programma voor een volledig seizoen, maar wij doen het anders”, zegt Ronse. “Wij gaan elke maand ons aanbood voor de weken daarop voorstellen. De ticketverkoop voor de aangekondigde voorstellingen start steeds de vrijdag die volgt op de aankondiging. Zo spelen wij in op de laatste veiligheidsmaatregelen én het allernieuwstecultuuraanbod.”

“Het wordt wat anders dan de traditionele voorstellen in de Schouwburg. Zo pakken we uit met een Burlesqueavond, een muziekquiz, een levensgroot theaterspel voor volwassenen,… We zien het positief: culturele centra bereiken toch heel vaak elk jaar dezelfde mensen. We hopen dat we door deze periode nieuwe mensen bereiken, die anders de weg naar de Schouwburg niet zo snel zouden vinden.”

Van zodra de Schouwburg opnieuw met de volledige capaciteit kan werken, komen de zetels terug. “Maar vermoedelijk zal dit wel even duren”, zegt Ronse. “We wilden sowieso cultuur kunnen aanbieden. Mensen hebben zich de voorbije maanden al veel moeten ontzeggen, ze snakken opnieuw naar beleving en cultuur. Corona krijgt ons niet klein, wij komen tegemoet aan die nood. Op deze manier bieden we ook perspectief aan artiesten, geven we hen de kans om weer te doen wat ze graag doen, en stoppen we weer wat vuur in de sector.”

Meer info vind je op https://www.schouwburgkortrijk.be/.