Schoolomgeving Kinderland wordt veiliger dankzij nieuw wegdek, plateau, drempels en extra verlichting Peter Lanssens

17 februari 2020

17u34 6 Kortrijk “De schoolomgeving Kinderland op Sint-Anna wordt verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Er komt een plateau om er de veiligheid op de voetgangersoversteken te verhogen. Er komen ook twee drempels om het gemotoriseerd verkeer te vertragen en sluipverkeer te ontmoedigen. Zodat (schoolgaande) fietsers minder gevaar lopen. De rijweg krijgt deels een nieuwe laag asfalt om het fietscomfort te verhogen, een betere afwatering te bekomen en verkeersonveilige situaties door de staat van het wegdek te vermijden.

Er is wel nog geen timing en kostprijs bekend. Er moet nog een aannemer aangesteld worden. Meer details volgen later. Fluvius zal alle oversteekplaatsen aan Kinderland en het Don Boscocollege extra verlichten. Op het kruispunt van Sint-Anna en de Don Boscolaan komt een extra verlichtingspaal. Later dit jaar komt er achter de bomenrij in de Don Boscolaan nog een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Ook de kruispunten van Sint-Anna-Ter Duinenstraat en de Don Boscolaan met de gewestweg N43 worden eindelijk veiliger. De gefaseerde heraanleg van de N43 – met een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, van de rijbaan gescheiden fietspaden en een nieuw wegdek – situeert zich tussen de al vernieuwde delen van de N43. De nog aan te pakken strook van 2,7 kilometer lang ligt tussen de brug van de autosnelweg E403 in Aalbeke en nabij de Pottelberg in Marke. Die werken in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) vatten in principe in het voorjaar van 2020 aan.