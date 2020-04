School ‘tvier levert handboeken in bakfiets thuis: “Leerlingen concentreren zich beter op papier” Peter Lanssens

22 april 2020

15u23 2 Kortrijk ‘tvier brengt deze week handboeken aan huis met de bakfiets van de secundaire freinetschool. Omdat ook papier handig blijft als leermateriaal. “Sommige leerlingen concentreren zich zo beter”, zegt opvoeder Jasper Goessaert (27) uit Wevelgem. “Er is minder afleiding van de computer.”

“Zo werk je voor meetkunde met een geodriehoek en passer. Dat gaat vlotter op papier. Ook bij lessen Nederlands is het vaak belangrijk dat leerlingen echt schrijven”, zegt Jasper. “Veel uitgeverijen stellen handboeken ook digitaal beschikbaar”, vult opvoedster Delphine Dewerchin (43) uit Harelbeke aan. “Dat is voor enkele vakken niet zo ideaal. En leerlingen hebben er deugd van om eens van hun computerscherm weg te zijn.”

Contact hebben

De boekenronde startte op woensdag 22 april in Kortrijk en omgeving. Het team fietst de komende dagen nog verder, tot in Roeselare, Deinze en Oudenaarde. Het thuisbrengen van handboeken heeft ook als voordeel dat het team van ‘tvier zo de kans krijgt om weer echt contact te hebben met leerlingen. “We zien hen zo nog eens in het echt. We vragen vanop een veilige afstand hoe het met hen gaat, als we met de boeken langskomen.”

Vernieuwend afstandsonderwijs

“Het welbevinden van de leerlingen is belangrijk voor ons”, pikt Jasper in. “We volgen hen op school graag van nabij op. Met onze boekenronde maken we dat contact weer wat echter”, aldus Jasper Goessaert. ‘tvier is na de paasvakantie met vernieuwend afstandsonderwijs gestart. De leerlingen kregen maandag een gezamenlijk startmoment. Er zijn elke week coachingsgesprekken met hun trajectbegeleider. En ze werken met weekopdrachten aan nieuwe leerstof. Er was maandagavond ook een eerste digitale oudervergadering.

Wie ‘t vier wil leren kennen, is op 9 mei tussen 14 en 18 uur welkom op opendeur@home. Info: www.tvier.be.