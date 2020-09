School Mijn Oogappel twee weken dicht na coronabesmetting bij leerkracht Peter Lanssens

10 september 2020

08u19 0 Kortrijk Mijn Oogappel in Kortrijk sluit twee weken, na een vastgestelde coronabesmetting bij een leerkracht. Mijn Oogappel telt 65 leerlingen. Alle ouders zijn woensdag al verwittigd.

Wie in contact kwam met de leerkracht, moet in quarantaine. Dat zijn heel wat mensen, waardoor het onmogelijk is om Mijn Oogappel open te houden. Vandaar de beslissing om twee weken te sluiten en met afstandsonderwijs te werken. Alle personeelsleden laten zich testen. De 65 leerlingen doen dat beter ook. Mijn Oogappel is een methodeschool met de Bijbel voor gewoon onderwijs in de Doorniksewijk in Kortrijk en buitengewoon onderwijs in de Bruyningstraat in Marke. De kleine school heeft een familiaal karakter.

Straks meer.