School Het Open Groene houdt frietjesmaaltijd: “Opbrengst naar mutsjes voor ernstig zieke kinderen” Peter Lanssens

12 december 2019

Het Open Groene hield donderdagmiddag in het teken van De Warmste Week een frietjesmaaltijd in de refter van de basisschool in Marke. Dat bracht 1.000 euro op. Er werden in december ook ‘rostjes’ verzameld, waar leerlingen beloningen mee konden verdienen zoals extra speeltijd, een huiswerkloze week en een ‘gekke harendag’. De leerlingen waren bijzonder gemotiveerd. De actie bracht dus heel wat rostjes op. Het totaalbedrag met de opbrengsten van de frietjesmaaltijd en de ‘rostjesactie’ wordt op vrijdag 20 december bekend gemaakt. Het geld gaat integraal naar JolieJulie. Die vzw maakt mooie en comfortabele mutsjes voor kindjes met haarverlies, door chemo of ziekte. JolieJulie schenkt de mutsjes aan de afdelingen hemato-oncologie van de kinderziekenhuizen in UZ Gent en UZ Antwerpen. Initiatiefneemsters zijn Isabelle Amez en Floor Van der Meeren uit Kortrijk. Info: www.joliejulie.org.