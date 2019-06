School Groenheuvel sluit na 50 jaar in Bellegem:

“Ons team was erg gedreven” Peter Lanssens

24 juni 2019

16u22 0 Kortrijk Het doek valt over Groenheuvel in Bellegem. De gemeenschapsschool sluit na 50 jaar. De school had dringend nood aan een (dure) renovatie. Die investering vond het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap niet te verantwoorden. Want er zijn maar 24 leerlingen meer. “De beslissing is logisch”, zegt directrice Adelheid Seynnaeve. “Maar het blijft een emotioneel afscheid. Ons team was erg gedreven en creatief. En de ouders hadden hier een sterke participatie.”

Groenheuvel was sinds september 2017 de eerste daltonschool van onze provincie. Het gaat om methode-onderwijs. Kinderen leren er zelfstandig, maken zelf hun weekplanning en hebben elk een eigen coach (leerkracht) om hen te begeleiden. De interesse in de daltonschool was er, maar het hielp niet genoeg. “Het spreekt ouders aan, maar Bellegem ligt te ver om de verplaatsing elke dag te doen”, zegt Adelheid Seynnaeve. “We hadden nochtans een prima doorlichting, waarin de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden in Groenheuvel heel hoog bevonden werd. Dat maakt het afscheid nu des te pijnlijker natuurlijk.”

Hoofdgebouw kraakte

Jaren geleden waren er 200 leerlingen, nu zijn er dat nog 24. Bijkomend knelpunt: de onderwijsinspectie keurde in november 2018 de infrastructuur af. “De school staat op leemgrond”, vertelt Adelheid Seynnaeve. “Tijdens de aanhoudende droogte van vorige zomer zette het hoofdgebouw zich, waardoor het kraakte. De vloerplaat scheurde helemaal open. Niet dat er hierdoor problemen met de veiligheid of de stabiliteit zijn. Maar het was of grondig renoveren of containerklassen zetten. De raad van bestuur wenst echter niet te investeren. Wat ook logisch is”, zegt de directrice. “De problemen met de vloerplaat zijn er, maar ze zijn niet doorslaggevend”, zegt Diter Den Baes, algemeen directeur van de overkoepelende Scholengroep 26. “De infrastructuur is in zijn geheel niet meer in orde. En het leerlingenaantal is te laag om een groot plan te kunnen ontvouwen. Dat is beslist in samenspraak met het GO!. Een duurzame oplossing is niet evident. Vandaar de beslissing om te stoppen.”

Er is dinsdagavond een pop-up camping op het domein van Groenheuvel. Om met zijn allen terug te blikken op de mooie momenten die we hier beleefden. Directrice Adelheid Seynnaeve

Mooie momenten

Met andere woorden: na deze week is het definitief voorbij met basisschool Groenheuvel. De zeven kleuters en zeventien lagere scholieren starten in september in een andere school. De meesten gaan naar Het Open Groene in Marke en De Kleine Kunstgalerij in Kortrijk. Er is dinsdagavond nog een pop-upcamping op het domein van Groenheuvel. “Om met zijn allen – (oud-)leerlingen, (oud-)leerkrachten, ouders, de vriendenkring – terug te blikken op de mooie momenten die we hier beleefden”, zegt Adelheid Seynnaeve. De twee voltijdse leerkrachten van Groenheuvel gaan vanaf september in de slag in De Kleine Kunstgalerij. Een halftijdse kracht zoekt ander werk.

We willen voorkomen dat de site lang leeg staat. Maar alle pistes liggen nog open. Diter Den Baes, algemeen directeur van Scholengroep 26

Geen lange leegstand

Dan rest nog de vraag wat er zal gebeuren met het grote schooldomein aan de Groenweg in Bellegem? “Daar is intern al overleg rond geweest, maar er is nog geen beslissing genomen”, zegt Diter Den Baes. “Alle pistes liggen nog open. Wel nu al zeker is dat we willen voorkomen dat de site lang leeg staat. We zetten het debat in de loop van dit jaar zeker verder”, aldus Diter Den Baes. Het gebied is nu ingekleurd voor gemeenschapsvoorzieningen. Maar een wijziging van bestemming naar woongebied is eventueel wel mogelijk. Wordt vervolgd.