Scholieren in kleedkamers De Lange Munte bestolen LSI/LPS

09 december 2019

17u36

Bron: LSI/LPS 10 Kortrijk In de kleedkamers van sportcentrum De Lange Munte in Kortrijk zijn maandagvoormiddag een 20-tal scholieren bestolen. Er verdwenen geld, gsm’s, riemen, AirPods,…

De diefstal gebeurde ’s voormiddags tijdens de schoolse sportlessen. Na afloop stelden zo’n 20-tal scholieren elk op hun beurt vast dat er spullen waren verdwenen. Van inbraak was geen sprake. Wellicht raakte de dader gewoon de sporthal en de kleedkamer zomaar binnen. Er is klacht bij de politie neergelegd maar van de dader is voorlopig nog geen spoor. In kleedkamers van sportcentra wordt vaak gewaarschuwd geen waardevolle voorwerpen na te laten of de kleedkamerdeur goed op slot te doen.