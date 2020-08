Schepen Weydts verwijdert facebookaccount: ‘Ik heb er eventjes genoeg van, van die akelige sfeer op facebook’ Joyce Mesdag

18 augustus 2020

15u14 4 Kortrijk Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Kortrijk, schrapt zijn persoonlijke facebookaccount. Dat liet hij weten op zijn pagina. Hij is het gezaag en geklaag beu op het sociale medium.

“Soms hoor je wel eens: ‘Facebook is gewoon hetzelfde als de cafétoog van vroeger.’ Ik kan daar echt niet mee akkoord gaan”, klinkt het. “Ik ga al meer dan 20 jaar op café. Nog nooit hoorde ik, in de vele cafés die ik frequenteer, de dagelijkse beledigingen, de leugens, het geklaag en gezaag, het racisme, de onverdraagzaamheid, ... die of dat ik hier op Facebook tegen kom. En het wordt precies enkel maar erger. Ik heb er voor eventjes genoeg van. Wie toch op de hoogte wenst te blijven van waar ik mee bezig ben, kan terecht op ‘mijn verhaal’, zowel op Facebook als Instagram. Of via mijn Facebook pagina, gewoon even op “vind ik leuk” klikken. Excuses voor de vele vrienden die het wel goed menen met onze maatschappij. Hou jullie goed!”

Weydts ergert zich al langer in het gezaag en geklaag op facebook. “Mensen zeggen er ook veel te vaak dingen die ze je niet in het echt zouden durven zeggen.” Hij diende in februari nog klacht in bij de politie en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia wegens homofobe en racistische taal op facebook, over hem.

Tijdens zijn vakantie liet hij het medium zoveel mogelijk links liggen, wat hem ‘deugd’ deed. Toen hij meteen na zijn vakantie zich opnieuw aan facebook waagde, merkte hij meteen weer hoe zuur mensen op facebook soms kunnen zijn. Het vormde voor hem de druppel.