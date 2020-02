Schepen Weydts (sp.a) dient klacht in voor homofobe en racistische taal op FB-pagina Vlaams Belang Peter Lanssens

13 februari 2020

17u50 10 Kortrijk Schepen Axel Weydts (sp.a) heeft een klacht ingediend bij de politie en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia wegens homofobe en racistische taal op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk. Zo postte een man er bijvoorbeeld dit: ‘Als hij (Weydts) een moslim zal tegen komen, zal hij met plezier op zijn knieën zitten met zijn kont omhoog. De reetneuker’. “De uitgelichte reacties zijn ondertussen verwijderd”, reageert VB-fractieleider Wouter Vermeersch.

De uitspraken komen er als reactie op een debat in de gemeenteraad maandagavond, waarin Weydts Vlaams Belang fractieleider Wouter Vermeersch een fascist noemde en hij Vlaams Belang fascistoïde praktijken aanwreef. Omdat Vlaams Belang vaak gebruikt maakt van bewerkte foto’s om standpunten te verspreiden. Dat de schepen, die homo is, hierop persoonlijk afgerekend wordt, is een brug te ver voor Axel Weydts. Bepaalde uitspraken op de FB-pagina van Vlaams Belang Kortrijk zijn dan ook bijzonder grof. “We zijn geschokt over zoveel hatespeech. Axel diende terecht klacht in en we steunen hem hierin”, reageerde sp.a vanavond op de Facebookpagina sp.a Kortrijk. “Het is voor ons ontoelaatbaar dat Vlaams Belang Kortrijk deze reacties zelfs na twee dagen nog steeds niet verwijderde. We willen dat het onmiddellijk stopt”, aldus sp.a.

“Onze Facebookpagina wordt beheerd door vrijwilligers”, zegt Wouter Vermeersch. “Zodra zijn een ongepaste reactie opmerken, worden deze onmiddellijk verwijderd. Dat gebeurde ondertussen ook met de uitgelichte reacties. Er is ook geen sprake van gemanipuleerde foto’s. We kopen die aan bij een fotobedrijf.”