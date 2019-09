Schepen Weydts juicht nu Mechelen fietszone invoert in centrum naar het voorbeeld van Kortrijk: “Hoe meer steden meedoen, hoe sneller mentaliteit verandert” Joyce Mesdag

20 september 2019

16u27 1 Kortrijk Mechelen maakt van de binnenstad één grote fietszone. Het is de eerste stad die het voorbeeld van Kortrijk volgt, waar al sinds eind juni een fietszone met 74 aaneensluitende straten van kracht is. Sinds 9 september wordt elke dag gecontroleerd of de regels gerespecteerd worden en er zijn nog maar 51 boetes uitgeschreven.

Vanaf november wordt de volledige Mechelse binnenstad één aaneengesloten fietszone, goed voor 179 straten in de binnenstad. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is tevreden dat Mechelen het voorbeeld volgt van Kortrijk. “Ik geloof er echt in dat fietszones het nieuwe normaal worden. Het vergt een mentaliteitswijziging, maar als meer steden op de kar springen, komt die er sneller.” De invoering heeft wel wat negatieve reacties teweeggebracht. “Mensen vinden het soms ‘onnozel’ dat ze achter een fiets moeten blijven rijden. Maar dan zeg ik: iets minder gas geven, dat doet géén pijn. Je zit nog altijd in een comfortabele ruimte, uit de wind en de regen, en in een comfortabele zetel. Maar in het algemeen zijn de reacties positief, en het loopt ook wel goed, nu.”

Plaats innemen

“Het heeft even geduurd, maar we merken dat fietsers steeds meer hun plaats durven innemen op de straat”, zegt Thomas Detavernier, pers- en communicatieverantwoordelijke bij de politiezone Vlas. “Dat is een goeie zaak, want dat zorgt ervoor dat de regels in de fietszone beter gerespecteerd worden. Als je als automobilist op je weg een fietser tegenkomt die op het midden van de baan rijdt, dan kán je al niet zo eenvoudig meer inhalen. Dat is vaak een reminder voor automobilisten die het eventjes zouden vergeten zijn: juist, dit is een fietszone, fietsers zijn hier baas.”

Wennen

Sinds 9 september krijgt wie toch een fietser inhaalt en daarbij betrapt wordt door de politie, een boete van 58 euro. “We hebben sindsdien elke dag controles uitgevoerd in de fietszone. Motards stellen zich op langs de kant van de weg, en kijken welke aankomende automobilisten fietsers inhalen. Wie dat doet, wordt aan de kant gezet en beboet. Intussen staat de teller op 51 boetes. Dat valt goed mee, zeker als je weet dat de eerste twee dagen alleen al goed waren voor 21 betrapte automobilisten. Mensen beginnen echt te wennen, aan die fietszone.”

Drie tips

Weydts heeft drie tips voor steden die het voorbeeld van Kortrijk willen volgen. “Een goeie aanduiding van de fietszone is van groot belang”, zegt Weydts. “Wij hebben hier een echt poorteffect gecreëerd. Als je de fietszone binnenrijdt, dan is dat duidelijk dankzij de signalisatie op en naast de weg.” Ook communicatie is belangrijk. “Wij hebben heel ruim gecommuniceerd: in de stadskrant, op Facebook en op Twitter. En blijf de boodschap ook herhalen. Tot slot: hou gewoon vol. Je krijgt zeker kritiek in het begin, en niet iedereen zal van bij de start de nieuwe regels naleven, maar het kómt goed.”