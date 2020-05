Schepen De Coene steekt personeel woonzorgcentra hart onder de riem: “Jullie leveren prachtig werk” Peter Lanssens

07 mei 2020

16u57 0 Kortrijk Philippe De Coene (sp.a) bedankt het personeel van de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk. Dat doet de schepen van Zorg door ter plaatse te gaan en er de personeelsleden met een megafoon toe te spreken. “De medewerkers leveren al weken en maanden prachtig werk af”, vertelt De Coene.



Schepen Philippe De Coene trok op woensdag 6 mei naar woonzorgcentra Sint-Jozef in Kortrijk, De Zon in Bellegem en De Weister in Aalbeke. De dag nadien ging het naar woonzorgcentra Biezenheem in Bissegem en Ter Melle in Heule. Om er de personeelsleden, die al weken in zeer moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf blijven geven, een hart onder de riem te steken. Het bezoekverbod blijft momenteel van kracht.

300 orchideeën

“Ik pleit voor voorzichtigheid”, zegt De Coene. “We zetten onze deuren niet open, zolang we niet honderd procent zeker zijn dat het op een zo ordentelijke en zo hygiënische mogelijke manier kan verlopen.”

Alternatieve bezoekjes kunnen wel, zoals via een babbelbus of -tent. Tot slot: Zorg Kortrijk laat op vraag van schepen De Coene 300 orchideeën leveren. Voor de Moederdag van bewoonsters van de woonzorgcentra.