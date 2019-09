Schepen belooft maatregelen na overlast door jongeren in bib: “Desnoods werken we met identiteitscontrole, zoals in zwembad” Hans Verbeke

05 september 2019

18u26 0 Kortrijk Het personeel van de hoofdbibliotheek in Kortrijk wil dat er maatregelen genomen worden tegen de overlast waarvan ze al maanden het slachtoffer zijn. “Groepjes jongeren, sommigen nauwelijks twaalf jaar oud, denken dat ze hier heer en meester zijn. Ze tonen geen respect en beledigen ons”, vertelt een medewerker. Schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) belooft snel maatregelen. “Desnoods met identiteitscontrole en een toegangsverbod, zoals in het zwembad”, zegt hij.

Woensdagnamiddagen, de vrijdag na schooltijd, zaterdag, het einde van de examens: de medewerkers van de hoofdbibliotheek langs de Leiestraat in Kortrijk zien er de jongste maanden stevig tegen op. “We krijgen dan veel meer jongeren over de vloer”, zeggen enkele personeelsleden, die anoniem willen blijven. “Ze komen binnen in groepjes van twee of drie, maar voor je het beseft zijn ze plots met tien. Ze jennen elkaar soms en het is al meer dan eens tot kleine gevechten gekomen. Als we hen daar op aanspreken, zeggen ze dat het maar om te lachen is.”

Lift gesaboteerd

Verschillende keren al werd de lift gesaboteerd. “Of ze palmen de lift lange tijd in, zodat andere bezoekers ze niet kunnen gebruiken. Sommige jongeren vinden het ook leuk om met water te gooien, van de eerste verdieping naar het gelijkvloers. Dat water vinden ze in een dispenser die er staat voor onze bezoekers. De jongeren maken ook graag lawaai. Als we hen aanspreken, lachen ze ons vierkant uit. “Jij ouwe trut, je zou beter zwijgen”, klonk het al. Ze steken hun middelvinger uit, sommigen van ons kregen al het scheldwoord ‘putain’ (hoer, red.) naar het hoofd geslingerd.”

Speciaal vakantie nemen

De situatie is bij momenten onhoudbaar. “Als we ’s avonds thuiskomen, zijn we bekaf. Moe, omdat we uren aan een stuk hebben moeten smeken om het een beetje rustig te houden. Vaak zonder resultaat. Die gasten doen gewoon hun zin. En ze voelen zich natuurlijk sterk. Sta er maar eens, in je eentje, als ze plots met z’n tienen rond je komen staan. Het is zelfs al gebeurd dat één van hen neus aan neus komt staan met een collega. Dat is behoorlijk intimiderend. Sommigen van ons houden zich sterk, anderen kunnen zich verbaal moeilijker verweren. De overlast weegt zo zwaar dat er collega’s zijn die verlof nemen in de periode dat de examens zijn afgelopen.”

“Barbaars gedrag”

De jongste twee jaar is de politie vijf keer moeten tussenkomen bij heibel in de bibliotheek. “Dat is pas als het echt de spuigaten uitloopt en we geen andere mogelijkheid meer zien”, zeggen de medewerkers. “Gelukkig kunnen we ook rekenen op het preventieteam van de stad. Die mensen kunnen een nuttige rol spelen als er moeilijkheden zijn.” Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA), die pas recent over de klachten hoorde, is formeel. “De herrieschoppers moeten eruit”, zegt hij. “Barbaars en vrouwonvriendelijk gedrag zullen we ook in de bibliotheek niet tolereren.” Ronse had donderdag een overleg met bibliothecaris Carol Vanhoutte over de problematiek. “Als het moet, werken we in de toekomst met identiteitscontrole”, zegt hij. “Als er dan nieuwe problemen zijn, kunnen we de amokmakers een toegangsverbod geven, zoals nu ook gebeurt in het nieuwe zwembad.”