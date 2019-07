Schepen Arne Vandendriessche en vriendin krijgen eerste kindje: welkom Max! Peter Lanssens

22 juli 2019

12u56 5 Kortrijk Team Burgemeester-schepen Arne Vandendriessche (36) en zijn vriendin Valerie Hellebuck (33) zijn de trotse ouders van een zoon. Max werd op vrijdag 19 juli om 14.37 uur geboren in de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge.

Max meet 52 centimeter en weegt 3,2 kilogram. Arne Vandendriessche, al papa van dochter Stella (4) ook, is in de wolken. “Stella is super trots op haar kleine broer”, zegt de schepen. “Er waren wel wat complicaties. Mama Valerie lag twaalf uur op intensieve zorgen, na de bevalling. Ik bracht hierdoor de eerste nacht met Max alleen door. Het klinkt misschien vreemd, maar ik bouwde zo meteen een band op met mijn zoon. Blij dat we nu naar huis mogen en dat alles goed is, ook met Valerie. We gaan nu rustig genieten. De keuze voor Max als naam? Het is een krachtige voornaam. Max wordt een topper”, aldus de schepen. Arne Vandendriessche is ook zaakvoerder van Signpost, het in ons land grootste ICT-bedrijf met focus op het onderwijs. Valerie is beleidsadviseur bij de intercommunale Leiedal. Het koppel woont in de Kortrijksestraat in Heule.