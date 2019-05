Schattig: Van Quickenborne brengt zoontje Scott (2 maanden) mee naar stemhokje Peter Lanssens/JOLE

26 mei 2019

13u41 2

Vertederende taferelen vanmorgen om 9.30 uur in stembureau Depart op Weide in Kortrijk. Waar Kamer-lijsttrekker en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) met zoontje Scott, vandaag twee maanden oud en knusjes in een draagzak, kwam stemmen. Van Quickenborne (45) was ook in het gezelschap van zijn vrouw Anouk Sabbe (36) en dochter Bo (3).