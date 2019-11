Schadelijke schimmelziekte in Kortrijk: “Nu ook aangetaste boom in Marke” Peter Lanssens

07 november 2019

10u57 0 Kortrijk Nadat de schimmelziekte roetschors is vastgesteld op een boom in Parc Saint-Georges en mogelijk ook in park Nolf in de Doorniksewijk, is er nu ook een aangetaste boom in deelgemeente Marke aangetroffen. Het gaat over een boom in de Joanna van Konstantinopelstraat op de Rodenburg.

Dat meldt boomconsulent Dirk Berteyn uit Heule. Die eerder al waarschuwde voor een snelle verspreiding van de schadelijke schimmelziekte. Als er sporen in de lucht komen, kan dat bij mensen bij inademing tot een ontsteking van het longweefsel leiden. Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) had op 10 oktober een overleg met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam). Ovam laat de dienst Bio een uniforme aanpak uitwerken, voor heel Vlaanderen.

Voorjaar 2020

Want aangetaste bomen zomaar rooien en verhakselen kan niet. Dan komen de sporen zeker in de lucht. “Ik verwacht die uniforme aanpak uiterlijk tegen het voorjaar van 2020”, zegt Bert Herrewyn. “In afwachting blijven de aangetaste bomen gewoon staan. Als er niets afbreekt, is er geen enkel probleem. Maar als er bijvoorbeeld een tak afbreekt, is er wel een probleem. Dan komen de sporen in de lucht terecht. Niets doen tot de bomen zelf omvallen, is dus absoluut geen optie. De uniforme aanpak is zeker nodig. Want improviseren heeft geen zin”, aldus Bert Herrewyn. Vlaams parlementair en Kortrijkzaan Maxim Veys (sp.a) stelde er ook een parlementaire vraag over. Het is nu wachten op het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).