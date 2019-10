Schadelijke schimmelziekte in Kortrijk: “Afvalstoffenmaatschappij werkt uniforme aanpak uit” Peter Lanssens

17 oktober 2019

11u28 4 Kortrijk De alarmkreet van Dirk Berteyn uit Heule schudt de beleidsmakers wakker. De boomconsulent waarschuwde goed een week geleden voor de mogelijke snelle verspreiding van roetschors. Die schimmelziekte is al vastgesteld op een boom in Parc Saint-Georges in de Doorniksewijk. De boom zomaar rooien en verhakselen kan niet. Want dan komen de sporen in de lucht terecht, wat tot een ontsteking van het longweefsel kan leiden bij inademing. Er is ondertussen een overleg geweest met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam).

“We zijn de eerste stad in Vlaanderen die naar een uniforme aanpak vragen. Want er moet een Vlaams kader komen, waarin duidelijk staat hoe je het best aangetaste bomen wegneemt”, zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). “Het team Bio van Ovam kreeg ondertussen de opdracht om die uniforme aanpak uit te werken. Het komt ook aan bod op de volgende bijeenkomst van Interafval. Omdat de afvalverbrandingsinstallaties en containerophaling ook een rol spelen. Eens het verslag er is, zullen we snel een voorstel van timing krijgen”, aldus Bert Herrewyn. Er staat mogelijk ook een aangetaste boom in park Nolf in de Loofstraat. Ook die locatie bevindt zich in de Doorniksewijk.