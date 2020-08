Schade in AZ Groeninge blijft beperkt na wateroverlast door wolkbreuk: “Alleen onze therapieruimte is echt beschadigd, voor de rest draait het ziekenhuis weer op volle toeren” Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

16u10 0 Kortrijk Ziekenhuis AZ Groeninge kon de dag na de hevige regen weer gewoon de deuren openen. Het water stroomde donderdagavond binnen in de kelder Ziekenhuis AZ Groeninge kon de dag na de hevige regen weer gewoon de deuren openen. Het water stroomde donderdagavond binnen in de kelder door de enorm hevige regen . Het intern noodplan werd afgekondigd en de spoeddienst sloot een tijdje de deuren voor ambulances.



De beelden die donderdagavond circuleerden op sociale media lieten even het ergste vrezen voor AZ Groeninge. Daarop was te zien hoe het water uit het plafond spoot en in gangen onder de deuren door stroomde. Het intern noodplan werd afgekondigd en de spoeddienst werd gedeeltelijk stilgelegd. “We zijn samengekomen om enkele zaken te verifiëren”, zegt medisch directeur Serge Vanderschueren. “Konden we patiënten optimale zorg bieden als er een ziekenwagen zou toekomen? We hebben de hele ronde gedaan en na een tijdje bleek alles perfect te werken. Daarop hebben we ook meteen de spoeddienst weer geopend. De patiënten in het ziekenhuis hebben bijna niks gemerkt van de waterinsijpeling.”

Hele nacht kuisen

Ook de schade blijkt enorm mee te vallen. “Geen enkele medische apparatuur is stuk gegaan”, vertelt woordvoerster Annelies Feys. “Heel wat medewerkers van het ziekenhuis zijn komen opdagen om te helpen opkuisen. Velen van hen hebben een hele nacht doorgewerkt om alles op te kuisen. Dat waren medewerkers van de poetsdienst, technisch personeel, maar ook artsen bijvoorbeeld. Ze hebben er mee voor gezorgd dat we vrijdag weer op volledige capaciteit konden draaien.”

Grootste schade in therapieruimte

De grootste schade in het ziekenhuis valt op te meten in Het Huis van Beweging achter het ziekenhuis. Dat is een therapieruimte waar sessies worden gegeven met patiënten die verblijven op de psychiatrische afdeling van AZ Groeninge. Daar stond het water donderdagavond tot aan de knieën. Ook vrijdag ligt het lokaal nog vol modder en kunnen er geen sessies plaatsvinden. Ook de weg ernaartoe ligt gevaarlijk glad en is overstroomd met modder. “Die sessies houden we voorlopig in een lokaal in het ziekenhuis zelf”, gaat Feys verder. “Hoe groot de schade in het lokaal is, moeten we nog opmeten.”

Afvoerbuis begeeft het

Hoe kan het dat een nieuw gebouw zoals het AZ Groeninge zo kan onderlopen, ook al zijn het dan de kelders? AZ Groeninge verwijst vooral naar de enorme hoeveelheid regen die op erg korte tijd is gevallen. “De omliggende waterwegen en watertoevoer konden al die liters water niet op tijd slikken”, legt Feys uit. “Daardoor heeft een afvoerbuis in de kelder het begeven. Dat zijn de beelden waarop je ziet hoe het water vanuit het plafond naar beneden stroomt.”

Ook de waterputten in de kelders konden het vele water niet aan, waardoor de gangen overstroomden. In het verleden waren er al problemen met een waterreservoir voor de brandweer achter het ziekenhuis. De afvoer laat het soms afweten, waardoor dit reservoir het water opstuwt. Maar deze keer ligt de oorzaak volgens het ziekenhuis vooral bij de hevige regen.