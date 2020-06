Schade enorm na brand in atelier bij schilder-decorateur Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

17u05 0 Kortrijk De schade in het atelier van schilder-decorateur Henk Missiaen in Bissegem is enorm. Zo goed als de hele inboedel ging maandagavond in de vlammen op. De oorzaak van de brand is nog steeds onduidelijk.

Een expert moet nog uitmaken hoe de brand precies is kunnen ontstaan in het atelier van schilder-decorateur Henk Missiaen in de Oliemolenstraat in Bissegem dinsdagavond. “We denken dat het vuur is gestart onder het afdak van het atelier”, vertelt Henk Missiaen. “Daarna moeten de vlammen naar binnen geslagen zijn, nadat de ramen barstten. Het vuur is zo vliegensvlug naar boven gegaan door het dak. Enkel het voorste stuk van het atelier is gered, al de rest is weg. Ik heb dit gebouw zo’n 20 jaar geleden gekocht. We zijn op dit moment een inventaris aan het opmaken van al het materiaal dat er stond. Nu al een bedrag kleven op de waarde van dat alles kan ik niet.” De brand zorgde al snel voor een dikke zwarte rookwolk boven Bissegem, die kilometers ver te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de naastgelegen woningen. Ze konden niet verhinderen dat het atelier zo goed als volledig uitbrandde. De brandweer bleef een hele nacht ter plaatse om te voorkomen dat het vuur zou heropflakkeren.