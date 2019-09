Schaats- en ijshockeyclubs vinden tijdelijk onderdak in nieuwe ijspiste ‘De Piste’ in Kortrijk “Ongelooflijk blij dat we zo snel een oplossing hebben gevonden” Alexander Haezebrouck

16 september 2019

15u14 11 Kortrijk Na het sluiten van de ijspiste in Finlandia in Gullegem kwamen verschillende ijshockey- en schaatsclubs plots op straat te staan. Nu is er een tijdelijke oplossing in Kortrijk waar een ijspiste komt op de voormalige site van Vlieghe langs de Gentsesteenweg. “Tegen de herfstvakantie zijn we open voor het publiek”, glundert de nieuwe uitbaatster en voorzitster van het ijshockeyteam Marie Joye.

De nieuwe ijspiste komt in een leegstaand gebouw op de voormalige site van het bedrijf Vlieghe langs de Gentsesteenweg en zal ‘De Piste’ heten. “We hebben hier plaats voor een schaatspiste van 60 meter lang en 26 meter breed”, vertelt Marie Joye die de ijspiste zal uitbaten en ook voorzitster is van het ijshockeyteam. “Dat is vier meter smaller dan de ijspiste in Finlandia, maar we kunnen hier nog altijd officiële ijshockeywedstrijden organiseren. Meteen na het sluiten van de ijspiste in Finlandia hebben we onder andere de stad Kortrijk aangeschreven, we voelden meteen dat ze hun schouders er wilden onder zetten en zijn heel blij de ondersteuning die ze sindsdien altijd hebben gegeven. Zij zijn met deze locatie op de proppen gekomen, en ze is perfect.” Schepen van sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is tevreden. “Kortrijk heeft er ineens een ijspiste en nieuwe hockey- en schaatsteams bij”, glundert hij. “Deze piste begint eerst als pop-up, maar het is de bedoeling dat de ijspiste hier zeker drie jaar kan blijven. Tijdens de eerste periode is het ook belangrijk om te zien hoe het financieel allemaal lukt. Bovendien zal deze piste veel nieuwe bezoekers lokken naar onze stad.”

Opening tegen de herfstvakantie

De opening van de nieuwe ijspiste is voorzien tegen de herfstvakantie. De werken voor het aanleggen van de ijspiste starten volgende week. “In twee weken is een ijspiste gelegd”, zegt mede-initiatiefnemer Kenneth Deryckere. “Naast de piste maken we ook ruimte voor kleedkamers, we zullen er zelfs meer hebben dan in Finlandia, een tribune met Vipplaatsen zodat je hockeymatchen een stuk aangenamer kan volgen met daarboven een cafetaria van 500 vierkante meter die uitkijkt op de ijspiste. De hockeymatchen moeten ook met het nodige spektakel gebracht worden, zoals in het buitenland. We zouden ook graag een wekelijkse curlingavond organiseren. Alle leden van de ijshockey- en schaatsteams van Finlandia kunnen bij ons terecht, dat gaat om zo’n 200 leden. We zijn net op tijd om mee te kunnen doen aan het seizoen, onze eerste thuismatch ijshockey gaat door op 26 oktober. Onze nationale ijshockeyploeg komt op ons ijs een match spelen tegen een Canadees team, een topland op vlak van ijshockey.” Het ijshockeyteam van Finlandia heette vroeger The Jets, maar zij stellen binnenkort hun nieuwe naam voor.

Crowdfunding

Omdat de hele operatie handenvol geld kost, start de organisatie van ‘De Piste’ met een crowdfunding. “We hopen op een donatie van al wie graag schaatst, hoe klein ook”, zegt zaakvoerster Marie Joye. “Dat geld zal vooral gebruikt worden voor de opstart van de piste en onze tribune. Gelukkig hebben we heel wat partners zoals Stad Kortrijk, maar alle hulp is welkom.” Meer info over de nieuwe ijsbaan in Kortrijk vind je op www.ijsbaandepiste.be