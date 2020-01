Schaapsdreef weekje dicht aan ’t Hoge Peter Lanssens

31 januari 2020

11u23 0

De firma Ockier uit Kuurne werkt van dinsdag 4 tot en met zondag 9 februari in de Schaapsdreef. Waar de rijweg dringend hersteld moet worden, aan het kruispunt met ’t Hoge. De Schaapsdreef is tot het einde van de werken en in die zone onderbroken voor het gemotoriseerd verkeer. Er is in beide richtingen een omleiding via ’t Hoge, de Doorniksesteenweg, de Steenbakkersstraat en de Sint-Denijseweg. Voetgangers en fietsers kunnen door.