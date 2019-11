Sanitair bedrijf zet grootste en mooiste kerstboom: “19 meter hoog, 18.000 lichtjes” Peter Lanssens

22 november 2019

15u32 0

De grootste en mooiste kerstboom van Kortrijk staat sinds vrijdagmiddag aan sanitair bedrijf Lieven Deneckere in de Oudenaardsesteenweg. “De spar van 19 meter hoog, met een diameter van 6 meter, werd donderdagavond geveld in de tuin van een huis in de Vogelzanglaan in de wijk Pius X”, zegt zaakvoerder Frank Deneckere. De boom werd vrijdagochtend naar de Oudenaardsesteenweg gebracht, met een speciaal transport. De spar werd er met een mobiele kraan in een betonsokkel gezet. De boom wordt met 18.000 lichtjes aangekleed. Het plaatsen en versieren van een spar gebeurt al 38 jaar aan het sanitair bedrijf tijdens de eindejaarsperiode. Passanten nemen telkens massaal foto’s van de prachtige kerstboom. Terwijl automobilisten vertragen om er naar te kijken.