Safe Swim Zone in zwembad Weide opgestart: amokmakers mogen drie maanden niet binnen Controle van identiteitskaarten moet overlast tegengaan Peter Lanssens

22 juli 2019

12u33 12 Kortrijk Vanaf deze week is er in het zwembad Lago Weide een Safe Swim Zone van kracht. Het systeem controleert de identiteitskaarten van alle bezoekers, vanaf 12 jaar. Wie zich misdroeg in het zwembad, krijgt een rood licht en mag niet binnen. De Safe Swim Zone in Kortrijk komt er na enkele meldingen van overlast, door jongeren die redders en bezoekers het leven zuur maakten.

Bezoekers van het zwembad Lago Weide op het Mandelaplein: neem voortaan àltijd uw identiteitskaart mee. Wie geen eID bij zich heeft, mag niet binnen nu er een Safe Swim Zone is. Wie weigert om zijn eID te laten scannen met een ID-kaartlezer, mag ook niet binnen. Het softwaresysteem komt van ICT-bedrijf Soulit uit Moorslede. Safe Swim Zone is er volgens algemeen Lago-directeur Diether Thielemans niet om bezoekers te pesten.

Storend of gevaarlijk gedrag

Maar om hen net een veilig gevoel te geven. Zo was er de voorbije weken overlast door jongeren die redders en bezoekers treiterden. “We aanvaarden storend of gevaarlijk gedrag niet”, zegt Diether Thielemans. “Wie bijvoorbeeld vanop het muurtje in het golfslagbad springt om ‘bommetjes’ te maken en dat blijft herhalen ondanks de waarschuwingen van de redders, moet het zwembad verlaten. Het zwembad niet willen verlaten en zich agressief opstellen heeft geen zin. De redders halen er altijd de security bij of bellen de politie.”

Dat een toegangsverbod voor wie zich misdraagt drie maanden duurt, is een bewuste keuze. Het is heel vervelend voor jonge overtreders, die zo een hele zomer hier niet kunnen zwemmen. Het heeft een opvoedend effect. Maar drie maanden is ook niet oneindig. Zo geef je die mensen toch een tweede kans. algemeen Lago-directeur Diether Thielemans

Rood licht

“Zo’n amokmakers komen daarna op een lijst terecht”, stelt Diether Thielemans. “En krijgen een toegangsverbod van drie maanden. Het lukt niet om toch binnen te raken. Als ze hun identiteitskaart laten inscannen aan de ingang, krijgt de kassierster een rood licht te zien. Ook bezoekers die bijvoorbeeld stelen in het zwembad, meisjes lastigvallen of zich bezondigen aan vechtpartijen, krijgen een toegangsverbod. Dat een toegangsverbod voor wie zich misdraagt drie maanden duurt, is een bewuste keuze. Het is heel vervelend voor jonge overtreders, die zo een hele zomer hier niet kunnen zwemmen. Het heeft een opvoedend effect. Maar drie maanden is ook niet oneindig. Zo geef je die mensen toch een tweede kans. De Safe Swim Zone is naast Kortrijk van kracht in onze Lago-zwembaden in Gent, Lier en Beveren. Niet in Zwevegem omdat je daar enkel een sportbad hebt, zonder recreatief deel. Er is dan ook geen overlast in het zwembad in Zwevegem. Dus is het daar niet nodig.”

Privacy

Safe Swim Zone houdt rekening met de privacy. Volgende gegevens van amokmakers worden geregistreerd: naam, voornaam, pasfoto, geboortedatum en nationaal nummer. Maar de kassierster krijgt bij het scannen van de eID enkel een foto en een groen of rood licht te zien. “Het systeem kan ook identiteitskaarten van bezoekers uit Frankrijk aan”, stelt Diether Thielemans. Gegevens belanden in een beveiligde database en worden na 72 uur automatisch verwijderd. Tenzij er overtredingen vastgesteld werden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. “Het scannen van een eID duurt 1,82 seconden”, vervolgt Diether Thielemans. “Het systeem werkt dus heel snel. Wat nodig is, want het zwembad Kortrijk kan goed zijn voor tot 500.000 bezoekers per jaar.”

Gerust gemoed

De meeste bezoekers vinden de Safe Swim Zone prima. “Goed dat Lago het zo oplost, na de overlast die er in het zwembad was. Zo kom ik hier nu toch met een gerust gemoed met mijn kinderen”, zegt Kurt Doutreloigne (36) uit Anzegem. Die maandag voor het eerst met dochter Elize (6) en zoon Evert (8) naar het recreatief deel kwam. Tot slot: de Safe Swim Zone is ook in het openluchtzwembad van Lago in de Abdijkaai in Kortrijk van kracht.