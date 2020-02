Safe Party Zone controleert op fuiven nu ook op leeftijd om alcoholmisbruik tegen te gaan Peter Lanssens

19 februari 2020

17u40 0 Kortrijk Kortrijk werkt al tien jaar met Safe Party Zone op fuiven. De recent vernieuwde software controleert voortaan ook op leeftijd. Om alcoholmisbruik op fuiven tegen te gaan.

Safe Party Zone werkt zo. Wie een fuif bezoekt, laat aan de ingang zijn e-ID inlezen. Indien er een zwart vakje verschijnt, heeft de bezoeker een lopend toegangsverbod wegens eerdere incidenten en wordt hij of zij geweigerd. De bedieners van de software krijgen op hun laptop enkel een foto en geen identiteit te zien, omwille van de privacy. Het softwaresysteem kreeg nu een update. Want bezoekers krijgen na het scannen van hun e-ID nu ook een kleur van polsbandje, volgens leeftijd. Waardoor barmedewerkers op een fuif vlotter controleren op de minimumleeftijd. Die geldt voor het schenken van alcohol (16 jaar) en eventueel sterke dranken (18 jaar). De software telt nu verder het aantal gescande e-ID’s. Om een zicht te hebben op hoeveel mensen er op een fuif zijn. En de software leest een e-ID nu in minder van 2 seconden. Waardoor het wachten beperkt wordt. Safe Party Zone wordt enkel gebruikt door organisaties, waarvan minstens één persoon de opleiding tot fuifbuddy volgde.

472 fuifbuddies

Een fuifbuddy is onder meer in veiligheidshandhaving onderlegd. Er kregen 472 fuifbuddies een attest sinds 2012, na een opleiding door deskundigen van jeugdcentrum Tranzit en de preventiedienst. Safe Party Zone is verplicht in zalen Depart en Tranzit, in alle OC’s en verder in onder meer concertzaal De Kreun en jeugdhuis ’t Arsenaal. “Het is nog meer een kwaliteitsmerk voor veilig fuiven”, zegt sp.a-jongerenschepen Bert Herrewyn.