Safari Studios van Goose wint architectuurwedstrijd Peter Lanssens

20 januari 2020

07u11 0 Kortrijk Kortrijk Heritage, een privéstichting die voor meer architecturale kwaliteit in Kortrijk strijdt, heeft samen met de stad voor de derde keer een wedstrijd architectuur georganiseerd. Een jury onder leiding van architect David Van Severen koos op donderdag 16 januari de winnaar. Dat is het creatief droomhuis Safari Studios van elektrorockband Goose in de Magdalenastraat 56-58. De bouwheer, de bvba on repeat van Goose, krijgt een geldprijs van 2.500 euro.

Architect Steven Vandenborre bouwde de oude opslagplaats in de Magdalenastraat tot drie muziekstudio’s en een polyvalente ruimte voor allerlei evenementen om. Het brengt nieuwe energie in het pand, zonder het karakter en de geschiedenis van het gebouw te schaden. Het gebouw was vroeger een douanecentrum, chocoladefabriek, autogarage en uiteindelijk een opslagruimte. Treinwagons kwamen tot aan de zijkant van het pand. Waar de loskade nog altijd zichtbaar is. Vrachtwagens werden via een poort aan de achtergevel geladen. Het gebouw speelt op een knappe manier in op het niveauverschil van de site. Terwijl er een heel sterke compositie in de voorgevel zit. Die een intense relatie met de naastgelegen spoorwegbrug aangaat. Om een interactie met de omgeving in de Magdalenastraat te laten ontstaan, kwam er vooraan op het gelijkvloers een groot schuifraam. Het interieur werd tot in de details en met veel respect gerestaureerd. Er heerst een zachte atmosfeer in Safari Studios. Een centraal stalen rek met meer dan honderd synthesizers, drums, gitaren en mengborden fungeert als een landmark.

Verbouwingen

Alle genomineerde projecten van de architectuurwedstrijd waren verbouwingen. “Om te laten zien welke potenties oudere gebouwen hebben om nieuwe moderne functies op te nemen en bijzonder aangename plekken te worden”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Info: www.kortrijkheritage.be.