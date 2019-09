Ruzie voor meisje ontaardt in vechtpartij tussen tieners LSI/LPS

22 september 2019

15u40

Bron: LSI/LPS 8 Kortrijk Aan de parking van tankstation Q8 langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk is een ruzie over een meisje vrijdagmiddag ontaard in een vechtpartij. De politie kon de 16-jarige dader identificeren en verhoren, het 15-jarige slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Rond 12.30 uur, tijdens de middagpauze van het Guldensporencollege campus Engineering, ging een 16-jarige scholier zijn 15-jarige rivaal te lijf. Het slachtoffer kreeg slagen en schoppen te verwerken maar liep slechts lichte verwondingen op. Hij moest wel naar het ziekenhuis om zich te laten verzorgen. Omstaanders konden tussenbeide komen en maakten ook filmpjes van het tafereel. Ook de bewakingscamera van het tankstation kon het registreren. De beelden zijn aan de politie van de zone Vlas overhandigd. De minderjarige dader kon ondertussen verhoord worden.

Het incident is bij de directie van het Guldensporencollege nog niet gekend. “Als er leerlingen van onze school betrokken zijn, zullen we dat maandag bespreken en indien nodig gepaste maatregelen nemen”, aldus directrice Myriam Devriendt. In februari 2019 dook op sociale media ook al eens een filmpje op waarop te zien was hoe een scholier van de vroegere VTI-campus na schooltijd werd afgetuigd door een medeleerling. De school veroordeelde toen dergelijk gedrag en nam na een gesprek met de ouders van de betrokkenen gepaste maatregelen.