Rusthuis De Zon is nieuwe thuis voor 64 eerste bewoners: “Ontbijten in pyjama? Geen probleem” Peter Lanssens

19 juni 2019

13u26 19 Kortrijk De Zon verwelkomt deze week de eerste 64 bewoners. Later komen er nog 32 bij. Het nieuwe woon-zorgcentrum in hartje Bellegem heeft als rode draad ‘leven zoals je thuis bent’. “De bewoners staan op wanneer ze willen, ontbijten in pyjama, allemaal geen probleem”, zegt directeur Jan Goddaer. Het werk is nog niet helemaal af. In september openen op de campus nog een wijkcentrum en 24 sociale flats, voor senioren en mensen met een meervoudige problematiek.

De werken voor het nieuwe rusthuis in de Bellegemkerkdreef vatten in juni 2016 aan. Het is een krachttoer dat De Zon drie jaar later al open is. Na het faillissement van Gabecon werd een nieuwe aannemer gevonden. De woon-zorgcampus bouwen en inrichten kostte 22 miljoen euro. Het resultaat is top. Het rusthuis omvat twee woonhuizen voor mensen met een fysieke zorgvraag op het gelijkvloers en vier woonhuizen voor mensen met (jong)dementie op twee verdiepingen. De kamers van 25 vierkante meter hebben elk een bed, nachtkastje, elektrische relaxzetel, modulaire kast, toilet, inloopdouche en wastafel. Elke kamer heeft een bel. Je komt er dus op bezoek, bij iemand thuis. Ook het personeel belt telkens aan. “Omdat we de bewoners als volwassenen beschouwen en niet als kinderen”, benadrukt Philippe De Coene.

We passen ons aan de noden en de wensen van de bewoners aan. Niet omgekeerd. Directeur Jan Goddaer

Gestructureerde chaos

Binnen is de sfeer ontspannen. Dat is te danken aan het principe van ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’, waarbij kleine groepen bewoners op een zelf te bepalen tempo leven, telkens met een gemeenschappelijke keuken en een ruime living. “We passen ons aan de noden en de wensen van de bewoners aan en niet omgekeerd”, zegt Jan Goddaer. “Er zijn geen regels. Je moet niet op hetzelfde moment eten, de deur van je kamer moet niet dicht zijn, enzovoort. Het is een soort van gestructureerde chaos, die perfect werkt.” Ook opvallend: de oplichtende natuurfotografie van Tom Linster in de gangen, zoals een vuurtoren midden de duinen. “Gekozen door de bewoners zelf. De werken dienen om tot rust te komen en als een herkenningspunt”, aldus Jan Goddaer. De Zon biedt bewoners met dementie een evenwicht tussen sociaal contact en mentale rust. De Zon is nu al gekeurd en goed bevonden door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

57,50 euro per dag

In De Zon verblijven start aan 57,50 euro per dag. “We gaan als openbaar centrum OCMW voor de meest toegankelijke prijs”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). Opvallend, de woon-zorgcampus wil er voor iedereen zijn. “De tijden zijn voorbij dat woon-zorgcentra aan de rand van een dorp of stad opgetrokken worden”, vertelt De Coene. De Zon maakt dan ook deel uit van het dorpsleven in Bellegem. Zo worden de gebouwen verbonden door een middenplein met wandelweg, speeltuigen en petanqueveld. Het Zomerplein is voor iedereen toegankelijk, net zoals een cafetaria. Eind september opent nog een wijkcentrum op de campus.

Ons wijkcentrum zal ingezet worden voor het verenigingsleven. Privéfeesten zoals babyborrels laten we wel niet toe, om de horeca niet te beconcurreren. Lieselot De Vlieger van het wijkcentrum

Verenigingsleven

De campus staat niet enkel open voor inwoners van Bellegem, maar ook van Rollegem, Aalbeke en Kooigem. “We gaan er telkens op woensdag kindvriendelijke maaltijden aanbieden”, vertelt centrumleidster Lieselot De Vlieger. “Ook gepland: medische medicure, een semi-industrieel wassalon, bewegingsactiviteiten zoals zitgym, cursussen taal en IT, noem maar op. De bedoeling is dat de mensen zelf suggesties doen voor de programmatie hier. Zoals een namiddag schilderen met kinderen, alle voorstellen zijn welkom. Als OC De Wervel vol zit, kan het wijkcentrum ook ingezet worden voor het verenigingsleven. Die betalen enkel voor het verbruik. Privéfeesten zoals een babyborrel laten we wel niet toe, om de horeca niet te beconcurreren.”

Balie

In het wijkcentrum, waar tot 60 mensen tegelijk in kunnen, komt ook een balie met spreekgedeelte. “Je kan er bijvoorbeeld vragen stellen over nieuwe sociale voordelen, voor een bredere groep dan mensen met een leefloon”, zegt De Coene. “Zodat je voor de afhandeling van zo’n zaken niet telkens naar het OCMW in Kortrijk moet.” Je kan er ook andere vragen stellen, zoals over de UiTPAS.

Parking open voor iedereen

Nog een voordeel voor de Bellegemnaren is de nieuwe parking met zo’n vijftig plaatsen in de Bellegemkerkdreef. “Die parkeerplaatsen staan allemaal vrij ter beschikking, voor iedereen”, zegt Philippe De Coene. “Dat is geen probleem omdat personeel, bezoekers en leveranciers in een ondergrondse parking kunnen staan. De omwonenden hebben hier trouwens moeilijke jaren achter de rug, want de werf voor de woon-zorgcampus was echt geen evidente werf. We nodigen hen op donderdag 4 juli op een feestelijke vooropening uit, met attenties.”