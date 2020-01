Russen voor rechter voor illegale taxidienst naar Rusland Alexander Haezebrouck

17 januari 2020

08u34 0 Kortrijk Een Russisch echtpaar uit Kortrijk moest zich verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat ze autoreizen van en naar Rusland zouden hebben aangeboden zonder dat hun zaak was ingeschreven. “We hebben niets verdiend en vroegen enkel geld voor de benzine”, verdedigde het koppel zich.

Het Russisch echtpaar van 47 en 41 jaar oud organiseerde volgens het openbaar ministerie autoreizen met een omgebouwde Mercedes Sprinter van en naar hun thuisland Rusland, maar ze gaven dat niet aan. De echtgenote wordt ook verdacht voor het witwassen van het verdiende geld van hun autoreizen. Het koppel geniet ook een ziekte-uitkering. “De politie stelde vast dat de bestelwagen volledig uitgerust is om verre autoreizen te maken”, pleitte het openbaar ministerie. “Ze hebben ook een website in het Russisch waarop hun autoreizen met enkele stops worden aangeboden. Tijdens een huiszoeking werden ook visitekaartjes in het Russisch teruggevonden van hun autoreizen. Ze vonden ook notitieblaadjes waarop stond wie al betaald had en wie niet en 6.900 euro cash geld.” Het echtpaar kreeg ook in totaal 34.000 euro gestort van voornamelijk Russische afkomst. Het koppel ontkent de feiten met klem. “We willen gewoon af en toe onze familie in Rusland gaan bezoeken”, verdedigen ze. “Omdat we krap bij kas zitten, nemen we soms een derde persoon mee die dan betaalt voor de benzine. We hebben hier helemaal geen geld aan verdiend.” De 34.000 euro die gestort werd is volgens hun advocaat afkomstig van een gemeenschap met zo’n 200 gezinnen waarbij ze allemaal af en toe iets bijdragen en geld wordt uitgekeerd aan de zwaksten. “Een soort liefdadigheidsinstelling die ze zelf organiseren”, klinkt het. Beiden riskeren een gevangenisstraf van één maand en een geldboete van 2.000 euro. Het openbaar ministerie vraagt ook om de 34.000 euro verbeurd te verklaren. Vonnis op 12 februari.