Ruiterclub Domein Leiedal verrassen vrijwilligers op huwelijk LBR

19 oktober 2019

15u33 0 Kortrijk De leden van Ruiterclub Domein Leiedal uit Bissegem hebben hun vrijwilligers Nicolas Herman en Véronique Peeters verrast op hun burgerlijk huwelijk. Het bruidspaar werd door 8 paarden en ruiters, voor de gelegenheid uitgedost in wedstrijd uniform, geëscorteerd over de Grote Markt in Kortrijk.

Nicolas Herman en Véronique Peeters zijn zaterdagvoormiddag in het huwelijksbootje gestapt en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Ruiters en koetsen van Ruiterlub Domein Leiedal palmden de Grote Markt in Kortrijk in naar aanleiding van het burgerlijk huwelijk van hun trainer en vrijwilligers. “Meestal is het bruidegom Nicolas die er steeds in slaagt om iedereen te verrassen, maar nu was het onze beurt”, zegt Nicolas Couckuyt van Ruiterlub Domein Leiedal. “Nicolas staat steeds paraat voor de jeugd, en vooral om hen belangeloos te begeleiden op verschillende springwedstrijden. Dankzij de impuls van Nicolas heeft het jumping team van Ruiterclub Domein Leiedal een derde plaats behaald in het West-Vlaams zomerkampioenschap”, vult Kim De Vos, zaakvoerster van Domein Leiedal aan.

Het bruidspaar verplaatste zich op hun speciale dag naar het stadhuis in een antieke koets uit 1838 . “De koets werd getrokken door twee paarden, één van de paarden die de koets trok, was het paard van de bruid Véronique. De familieleden werden vervoerd in een ‘Jan Plezier’. Dit is een unieke lange koets die maar liefst door 3 Friese paarden getrokken wordt. Om het bruidspaar te verrassen werd een escorte van 8 paarden en ruiters, uitgedost in perfect wedstrijd uniform, voorzien”, vertelt Nicolas. “Toen ik vorig jaar in het huwelijksbootje stapte, zette Nicolas een gelijkaardig initiatief op poten. We dachten dat Nicolas en Véronique hetzelfde ook wel konden smaken. Ze waren heel opgetogen en blij. Alle ruiters en vrijwilligers waren van de partij. Het was een mooi moment.”

Na de plechtigheid werd het koppel geëscorteerd over de Grote Markt, via de Onze Lieve Vrouwestraat naar de broeltorens voor een korte fotoshoot.